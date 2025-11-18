Festival Posters

Prashant Kishor : करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौती

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (17:32 IST)
prashant kishor News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पार्टी के करीब 95 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।  इस बीच पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश सरकार ने अगर महिलाओं को 10,000 रुपए न दिए होते तो जेडीयू को सिर्फ 25 सीटें ही मिलती।
प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वयं-रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है तो वे 'निश्चित तौर पर राजनीति छोड़ देंगे।'

उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज किया कि जन सुराज की हार के बाद वे राजनीति से हटने की सोच रहे हैं। किशोर ने कहा कि मैंने कहा था कि अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीतती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन कौन-सी पोस्ट है जिसे मैं छोडूं? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लोगों की बात कहना छोड़ दूंगा। जो सोचते हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, वे गलतफहमी में हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर नीतीश सरकार 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए दे देती है, जैसा उन्होंने वादा किया है तो मैं निश्चित रूप से राजनीति छोड़ दूंगा। अगर यह योजना लागू हो गई तो राजनीति भूल जाइए, मैं बिहार ही छोड़ दूंगा। किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को यह भारी बहुमत बड़े पैमाने पर किए गए वादों और लक्षित भुगतानों के कारण मिला।

उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने चुनाव के दौरान लगभग 40,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक पैसे से खर्च करने का वादा किया। यही एनडीए की बड़ी जीत का एक बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि 3 साल की मेहनत के बाद अब हम दोगुनी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि हार ने यह दिखाया है कि जनता के बीच और गहराई से काम करने की जरूरत है। 'हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन हमने नफरत फैलाने या मासूम लोगों के वोट खरीदने जैसा अपराध नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप हार मानकर छोड़ नहीं देते, तब तक आपकी हार नहीं होती। Edited by : Sudhir Sharma

