Jan Suraaj Candidates Second List : जन सुराज की बिहार चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी, 65 उम्मीदवारों के नाम, क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर

जन सुराज ने हर समाज के लोगों को टिकट दिया है। दूसरे दल के लोग बस जाति के नाम राजनीति करते हैं, लेकिन, जन सुराज पार्टी सभी वर्ग के लोगों को मौका दे रही है। हालांकि राघोपुर को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस सूची में 46 अति पिछड़ा उम्मीदवारों में से 14 उम्मीदवार अतिपिछड़ा समुदाय से हैं। इन 14 में से 10 हिन्दू और 4 मुस्लिम अतिपिछड़ा समुदाय के उम्मीदवार शामिल हैं। Edited by : Sudhir Sharma