Jan Suraaj Candidates Second List : जन सुराज की बिहार चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी, 65 उम्मीदवारों के नाम, क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (17:12 IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन सुराज (Jan Suraaj) ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची लिस्ट जारी की। सोमवार को जारी इस सूची में 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 51 प्रत्याशियों की घोषणा की थी।

प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया कि अभी तक हमलोगों ने 116 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर चुके हैं। सबसे चर्चित सीट राघोपुर (जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं) पर प्रशांत किशोर ने आज भी कोई घोषणा नहीं की है।
जन सुराज ने हर समाज के लोगों को टिकट दिया है। दूसरे दल के लोग बस जाति के नाम राजनीति करते हैं, लेकिन, जन सुराज पार्टी सभी वर्ग के लोगों को मौका दे रही है। हालांकि राघोपुर को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस सूची में 46 अति पिछड़ा उम्मीदवारों में से 14 उम्मीदवार अतिपिछड़ा समुदाय से हैं। इन 14 में से 10 हिन्दू और 4 मुस्लिम अतिपिछड़ा समुदाय के उम्मीदवार शामिल हैं। Edited by : Sudhir Sharma

