बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।
इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 243 उम्मीदवारों की सूची सौंपी।
सनद रहे कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर प्रचंड जीत मिली है, वहीं महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एनडीए में शामिल भाजपा को 89 सीटें, जदयू को 85, लोजपा (रामविलास) को 19, हम को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली हैं। राजद के खाते में 25 सीटें गईं, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं।
वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में चुनाव परिणामों तथा संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
