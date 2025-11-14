कौन है सतीश कुमार, जिन्होंने तेजस्वी यादव को राघोपुर में दिन में दिखाए तारे

Bihar election result 2025 Party wise seats: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महागठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस चुनाव में लालू यादव की पार्टी फिलहाल 30 से भी कम सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। यहां तक गठबंधन के सीएम उम्मीदवार और राघोपुर से राजद प्रत्याशी तेजस्वी यादव पर भी हार का खतरा मंडरा रहा है। भाजपा नेता सतीश कुमार 30 में से 11 राउंड के बाद यहां से करीब 5 हजार वोटों से आगे हैं।

कौन हैं सतीश कुमार : सतीश कुमार भी बिहार की राजनीति में दिग्गज नेता माने जाते थे। पहले वे जदयू में थे हालांकि बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्‍होंने राबड़ी देवी को हराया था। हालांकि 2015 और 2020 में उन्‍हें हार का सामना करना पड़ा था।

संकट में लालू परिवार की सीट : राघोपुर से चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव भी यहां से जीतकर उप मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी उनकी उम्मीदें आसमान पर थी लेकिन जिस सतीश कुमार को उन्होंने 2 बार हराया वे ही इस बार राजद के दिग्गज नेता पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं।

प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने यहां से चंचल कुमार चुनावी मैदान में उतारा तो तेजप्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने प्रेम कुमार को टिकट दिया।

edited by : Nrapendra Gupta