राहुल गांधी बोले, 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा, बताया रील बनाने को क्यों कहते हैं मोदी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बिहार के बेगुसराय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा। 56 इंच के छाती वाले डरपोक हैं। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि पीएम मोदी लोगों से रील बनाने को क्यों कहते हैं?
डरते हैं मोदी : उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को जवाब देने में डरते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के ट्रंप के कहने पर बंद हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी जी को अमेरिका ने धमकी दी, लेकिन वे नहीं डरीं और जो करना था, वो करके दिखा दिया। वहीं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से कहा- 'ऑपरेशन सिंदूर' बंद कर दो तो मोदी ने दो दिन में ऑपरेशन रोक दिया। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्रंप से ही नहीं डरते। मोदी का कंट्रोलर अडानी-अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर डांस भी कर देंगे। चुनाव के दिन तक जो भी आप कहेंगे, नरेंद्र मोदी वो कर देंगे। क्योंकि चुनाव के बाद वो सिर्फ अडानी-अंबानी के लिए काम करेंगे।
रील बनाने को क्यों कहते हैं मोदी : कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं- भाजपा ने आपको सस्ता डाटा दिया है ताकि आप रील देखें और रील बनाएं। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील देखते हैं, तो इंटरनेट का पैसा अंबानी को मिलता है। पूरा का पूरा फायदा अंबानी का होता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी रील बनाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि युवाओं को समझ आए कि अडानी के साथ उनकी पार्टनरशिप है। जिस दिन युवाओं को ये बात समझ आ गई, उस दिन नरेंद्र मोदी और अडानी की दुकान बंद हो जाएगी। इंस्ट्राग्राम और फेसबुक पर रील बनाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि असल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाए।
भाजपा आरएसएस ने चोरी किया चुनाव : राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भाजपा और आरएसएस ने पूरा चुनाव चोरी किया है। वहीं, चुनाव आयोग ने बिहार में महागठबंधन के वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। इसका सबूत हमने पहले भी दिया है, फिर से देंगे।
उन्होंने कहा कि जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी। आपको मुझे बस आदेश देना है कि राहुल यहां आओ, हमें जरूरत है, हमारा काम करो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।
