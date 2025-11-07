भागलपुर में राहुल गांधी बोले, क्या भाजपा सरकार ने कभी किसानों का कर्ज माफ किया?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में एक चुनावी सभा में कहा अडानी, अंबानी को बैंकों से लोन मिलता और आसानी से उनका माफ ही होता है। वहीं किसानों, मजदूरों और बुनकरों को ना लोन मिलता है और नहीं उनका कर्ज माफ माफ होता है?

राहुल ने कहा कि अडानी-अंबानी को आपकी जमीन दे दी जाती है, बुनकरों को खत्म करने के लिए यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया, पोर्ट, एयरपोर्ट, सोलर पैनल सब अडानी को सौंप दिया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि अडानी-अंबानी जैसे लोग मोदी जी को पैसा देते हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा मीडिया में 24 घंटा इसलिए दिखता है, क्योंकि वो इसका पैसा देते हैं। फ्री में कुछ नहीं हो रहा।