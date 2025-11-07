भागलपुर में राहुल गांधी बोले, क्या भाजपा सरकार ने कभी किसानों का कर्ज माफ किया?

Festival Posters

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

भागलपुर , शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (15:46 IST)
Rahul Gandhi Bhagalpur Rally : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में एक चुनावी सभा में कहा अडानी, अंबानी को बैंकों से लोन मिलता और आसानी से उनका माफ ही होता है। वहीं किसानों, मजदूरों और बुनकरों को ना लोन मिलता है और नहीं उनका कर्ज माफ माफ होता है? ALSO READ: राहुल गांधी का दावा, चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी
 
राहुल ने कहा कि अडानी-अंबानी को आपकी जमीन दे दी जाती है, बुनकरों को खत्म करने के लिए यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया, पोर्ट, एयरपोर्ट, सोलर पैनल सब अडानी को सौंप दिया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि अडानी-अंबानी जैसे लोग मोदी जी को पैसा देते हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा मीडिया में 24 घंटा इसलिए दिखता है, क्योंकि वो इसका पैसा देते हैं। फ्री में कुछ नहीं हो रहा। 
 
उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों, मजदूरों, बुनकरों, मखाना किसानों को बैंक से लोन नहीं मिलता है और ना ही उनका कर्ज माफ होता है। मगर अडानी-अंबानी को लाखों-करोड़ों का लोन मिल जाता है और आसानी से उनका कर्ज माफ भी हो जाता है। मैं यहां जनता से पूछना चाहता हूं- क्या BJP सरकार ने किसानों, मजदूरों, बुनकरों, मखाना किसानों का कभी कर्ज माफ किया?
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई साल से 'वोट चोरी' कर रहे हैं। पहले हमारे पास 'वोट चोरी' के सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास आंकड़ों के साथ सारे सबूत हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं- हरियाणा में चोरी की सरकार है। ALSO READ: औरंगबाद में पीएम मोदी ने बताया, क्या है पहले चरण में ज्यादा मतदान के मायने?
कांग्रेस नेता ने कहा कि अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड का चीफ है- क्रिकेट कंट्रोल करता है। ऐसा क्यों?
