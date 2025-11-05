Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






FIR के बाद वायरल वीडियो पर राजीव रंजन की सफाई, EC भी करता है यह काम

Advertiesment
हमें फॉलो करें rajiv ranjan lalan singh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (15:42 IST)
Rajiv Ranjan Singh news in hindi : केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने गरीबों को धमकाने वाले वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी को धमकी नहीं दी। गरीबों को वोट देने के लिए उत्साहित किया। यही काम चुनाव आयोग भी करता है। ALSO READ: मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR
 
उन्होंने कहा कि वह वीडियो शिवनार गांव का है। इस गांव में राजद के एक दबंग नेता हैं। वे गरीबों को वोट नहीं देने देते हैं। उन्होंने उसी दबंग को घर में बंद करने और आग्रह पर मतदान करने की अनुमति देने की अपील की थी। इस मामले में ललन सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। 
 
ललन सिंह ने कहा कि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 से 27 तक के गरीब मतदाताओं को भी मतदान करने से रोकने की शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि गरीबों को धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने मतदान किया तो छह ईंच छोटा कर दिया जाएगा। हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि हर हाल में गरीबों का मतदान सुनिश्चित कराएं। ये गरीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोटर हैं। इन्हें डरा कर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है।
 
उन्होंने कहा कि उनके वीडियो के आधे हिस्से को दिखाया जा रहा है। कोई पूरा वीडियो देखे तो पता चलेगा कि मैने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मेरे विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हैं। आयोग का सम्मान करते हैं। हम आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ALSO READ: ललन सिंह ने गरीबों पर कह दी ऐसी बात, वायरल वीडियो पर मचा बवाल, चुनाव आयोग पर भी उठे सवाल
 
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या दुखद है। दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन, उनकी शवयात्रा के दौरान राजद समर्थकों ने एक जाति विशेष के लोगों के प्रति जिस भाषा का उपयोग किया, वह स्वीकार्य नहीं है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels