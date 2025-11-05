FIR के बाद वायरल वीडियो पर राजीव रंजन की सफाई, EC भी करता है यह काम

Rajiv Ranjan Singh news in hindi : केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने गरीबों को धमकाने वाले वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी को धमकी नहीं दी। गरीबों को वोट देने के लिए उत्साहित किया। यही काम चुनाव आयोग भी करता है। ALSO READ: मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

उन्होंने कहा कि वह वीडियो शिवनार गांव का है। इस गांव में राजद के एक दबंग नेता हैं। वे गरीबों को वोट नहीं देने देते हैं। उन्होंने उसी दबंग को घर में बंद करने और आग्रह पर मतदान करने की अनुमति देने की अपील की थी। इस मामले में ललन सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हुई है।

ललन सिंह ने कहा कि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 से 27 तक के गरीब मतदाताओं को भी मतदान करने से रोकने की शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि गरीबों को धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने मतदान किया तो छह ईंच छोटा कर दिया जाएगा। हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि हर हाल में गरीबों का मतदान सुनिश्चित कराएं। ये गरीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोटर हैं। इन्हें डरा कर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या दुखद है। दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन, उनकी शवयात्रा के दौरान राजद समर्थकों ने एक जाति विशेष के लोगों के प्रति जिस भाषा का उपयोग किया, वह स्वीकार्य नहीं है।

edited by : Nrapendra Gupta