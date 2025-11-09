Hanuman Chalisa

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और राजग सरकार 2047 तक देश को “सबसे समृद्ध राष्ट्र” बनाने की दिशा में काम कर रही है।

rajnath singh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

औरंगाबाद/सासाराम , रविवार, 9 नवंबर 2025 (20:20 IST)
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के 'कांग्रेस मतलब मुसलमान' संबंधी बयान पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि “कांग्रेस ही वह पार्टी है जो अल्पसंख्यक समुदायों को अहम पद देती है,” और जोड़ा था, “कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस।” इसी बयान को लेकर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। 
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और राजग सरकार 2047 तक देश को “सबसे समृद्ध राष्ट्र” बनाने की दिशा में काम कर रही है।
 
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन औरंगाबाद और सासाराम में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर लोगों को नहीं बांटता, बल्कि “मानवता की राजनीति” में विश्वास करता है।
 
उन्होंने कहा कि क्या आपने सुना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा, कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। इस बयान का क्या अर्थ है? यह देश को बांटने का प्रयास है। क्या यही कांग्रेस की राजनीति है? यही उसकी संस्कृति है।  सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अपनी “तुष्टीकरण की राजनीति” के लिए राजग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
 
रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राजद समाज को जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर विभाजित करना चाहते हैं। यह चुनाव सुशासन और ‘जंगलराज’ के बीच की लड़ाई है। वही लोग जो बिहार को जातीय संघर्ष और नरसंहारों के दौर में झोंक चुके थे, अब वोट मांग रहे हैं। जनता को ऐसे तत्वों से सावधान रहना चाहिए।  राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए सिंह ने कहा कि पहले राजद के लोग कहते थे-जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब वो दिन चले गए।’’
समोसे में सिर्फ आलू ही नहीं, अन्य मसाले भी चाहिए
सिंह ने मजाकिया लहजे में कहा, ‘‘अब स्वादिष्ट समोसे में सिर्फ आलू नहीं, बल्कि काजू और अन्य मसाले भी चाहिए तथा बिहार में ‘स्वादिष्ट समोसे’ सिर्फ राजग ही बना सकता है।” उन्होंने ‘इंडिया’ गठबंधन पर यह कहते हुए भी निशाना साधा कि “वे यह झूठ फैला रहे हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे।’’ सिंह ने कहा, “इनकी तनख्वाह देने के लिए पैसा कहां से आएगा? मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव को गणित आता है। ये सब झूठे वादे हैं। उन्होंने कहा, “केवल राजग ही बिहार को और आगे विकसित कर सकता है। वोट ‘जंगलराज’ को नहीं, राजग को दीजिए।” 
 
उन्होंने कहा, “हम झूठे, भ्रामक और अव्यावहारिक वादे नहीं करते। मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता राजग को वोट देगी ताकि राज्य विकसित हो सके।” सिंह ने कहा, “मैं बिहार की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि राजग शासन में यहां ‘कट्टा’ नहीं, बल्कि ‘मिसाइलें’ बनेंगी।”
 
राहुल गांधी को लेकर कही यह बात
राहुल गांधी को लेकर कही यह बात

राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें सच में लगता है कि बिहार में वोट चोरी हो रही है, तो वे चुनाव आयोग में शिकायत क्यों नहीं करते? वे सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी वास्तव में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, तो उन्होंने लोकसभा में विपक्ष का नेता इन्हीं वर्गों में से किसी को क्यों नहीं बनाया? इससे उनके दावों की पोल खुल जाती है।

