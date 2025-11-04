Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शिवराज ने तेजस्वी यादव को बताया बबुआ बेईमान, कहा महिलाओं को 30 हजार देने का वादा हार का प्रमाण

Advertiesment
हमें फॉलो करें Shivraj Singh Chouhan

विकास सिंह

, मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (18:48 IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सरकार बनने पर  14 जनवरी को राज्य की महिलाओं को एक साथ 30 हजार रुपए देने के एलान पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। तेजस्वी यादव के इस दांव बिहार में महिला वोटरों को साधने के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव इससे पहले हर घर सरकारी नौकरी जैसा भी लोकलुभावन चुनावी वादा कर चुके है।

तेजस्वी यादव के महिला को 30 हजार रुपए देने के दांव पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने तगड़ा पलटवार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने तेजस्वी के चुनाव दांव पर शिवराज सिंह ने कहा कि यह एलान उनके हारने का प्रमाण है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी कह लें। तेजस्वी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि वो जान गए हैं कि बुरी तरह से पराजय होने वाली है। NDA की सरकार भारी बहुमत से बन रही है।

शिवराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, NDA पर जनता विश्वास करती है। महिला कल्याण के जो काम मोदी के नेतृत्व में हुए हैं, यहाँ नीतीश बाबू ने किए हैं या भाजपा शासित राज्यों में हुए हैं, जनता उस पर विश्वास करती है। अब 1 करोड़ 21 लाख बहनों के खातों में 10 हजार रुपए रोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत डाले जा चुके हैं, जो 2 लाख तक जाएंगे। तो भरोसा तो इस पर करेंगे। इसलिए चाहे बहनें हों, युवा हों, अब उनके झूठ पर कोई भरोसा नहीं करता। 2 करोड़ 60 लाख परिवारों को हर परिवार को नौकरी देंगे, लोगों को पता है कि ये बबुआ बेईमान हमें पटियाने आए हैं। इसलिए उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, विश्वास उस पर है जो हमने किया है, अभी भी किया है और आगे जो कहा है वो करेंगे।

महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन-वहीं शिवराज सिंह चौहान ने महागठबंधन को महाठगबंधन बताते हुए कहा कि इनके आधे लोग जेल में और आधे लोग बेल पर हैं और बेल पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये इन्हें पता ही नहीं है।

राहुल गांधी आते हैं तो यहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं, जलेबियाँ तलते हैं। ये लोग ये जान गए हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय यहाँ महागठबंधन की होगी। NDA अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। क्योंकि जब वो थे तब भय था, अब NDA है तो भरोसा है। जब वो थे तो केवल अत्याचार, अन्याय और विनाश था, अब बिहार में विकास की बहार है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels