तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

#WATCH | Patna | On RJD leader Tejashwi Yadav, Jan Shakti Janata Dal's national president and candidate from Mahua assembly constituency, Tej Pratap Yadav says, "He is still a child. After the elections, we'll hand him a rattle... If he goes to our area, we'll go to his area too.… pic.twitter.com/xRkynWhXNP — ANI (@ANI) November 4, 2025

हरा झंडा वाला राजद फर्जी : तेजप्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में सोमवार एक रैली में कहा कि हरा झंडा वाला राजद पार्टी फर्जी है। लालू जी की पार्टी असली जनशक्ति जनता दल है। हरा वाला जयचंद के चक्कर में है। असली अर्जुन राघोपुर से जजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार हैं। तेजप्रताप ने कहा कि आपका विधायक (तेजस्वी) नहीं आया, लेकिन मैं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया। मेरा दरवाजा लोगों के लिए हमेशा लालू जी की तरह खुला रहता है। दूसरी जगह आपको आठ-आठ घंटे इंतजार करना पड़ेगा।