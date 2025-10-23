महागठबंधन CM फेस बनते ही विरोधियों के निशाने पर आए तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav becomes CM face of Mahagathbandhan: बिहार में जैसे-जैसे मतदात की तारीख करीब आती जा रही है, चुनावी जंग और तेज होती जा रही है। आखिरकार महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी को यादव को अपना मुख्‍यमंत्री फेस घोषित कर दिया। इसके साथ ही तेजस्वी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। दूसरी ओर, एनडीए के ओर से किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है। नीतीश के नाम पर पर भी असमंजस बना हुआ है। तेजस्वी नीतीश मंत्रिमंडल में बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं।

बिहार में लौटेगा जंगलराज : तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्ता जब जाने लगती है तो व्यक्ति कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं पांच उपमुख्यमंत्री बना दीजिए लेकिन उससे क्या होगा? यह कोई नई घोषणा थोड़े ही है, पहले से पता है कि यदि लालू यादव का जंगलराज लौटेगा तो उनके बेटे तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे।





उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में तेजस्वी यादव घोषणा करेंगे कि वे बिहार को सोने की लंका बना देंगे। किशोर ने कहा कि लालू यादव के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लोग लालू यादव को वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार जनता के सामने एक सशक्त विकल्प जनसुराज है, जनता इस बार गलती नहीं करेगी।

गुंडागर्दी कर तेजस्वी को सीएम फेस बनाया : दूसरी ओर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने अपने बेटे को जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस और सभी पार्टियों पर दबाव बनाया है। जिस तरह लालू यादव ने 15 सालों तक अपराधियों का राज चलाया उसी तरह उन्होंने अपने गठबंधन में गुंडागर्दी करके अपने बेटे को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया है। सम्राट ने कहा कि चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका है, उसके बेटे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मशार करने वाला दिन है।

बहुत अच्छा कदम : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हमारे देश में मतदाता किसी चेहरे को वोट देना पसंद करते हैं। बिहार में भी लोगों को यह पता होना चाहिए कि अगर आप हमें वोट देंगे तो आपको यही मिलेगा। यह एक बहुत अच्छा संदेश है। वहीं, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि हम लगातार यह बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। सीएम फेस के लिए उनके नाम की घोषणा औपचारिकता है। तेजस्वी ही महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं।

इंडिया गठबंधन के घटक दल शिवसेना यूबीटी के नेता के नेता आनंद दुबे ने कहा कि 14 नवंबर को बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हम बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि आने वाली 14 नवंबर को एक बार पुन: बिहार दिवाली मनाएगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala