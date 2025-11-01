chhat puja

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शनिवार, 1 नवंबर 2025 (15:57 IST)
Mokama Murder case : राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर शनिवार को कहा कि दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है?
 
उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग का कानून सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है? सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं? कोई कानून नहीं है, अपराधी बेलगाम हैं और सत्ता में बैठे लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। ALSO READ: दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, फेफड़ा फटने से हुई मौत
 
राजद नेता ने कहा कि चुनाव के बीच 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिहार की जनता देख रही है कि इस बार चुनाव में BJP-NDA को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी।
 
क्या बोलीं प्रियंका गांधी : कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोकामा की घटना पर कहा कि बिहार की जनता रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वे सुरक्षित हैं? 2 दिन पहले एक नेता की हत्या हुई। उससे पहले कुछ व्यापारियों की भी हत्या हुई।
 
उल्लेखनीय है कि सुनसुराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद की गुरुवार को मोकामा में हत्या कर दी गई थी। दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी मौत फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण वे नीचे गिरे। इससे उनकी सीने की कई हड्डियां टूट गईं और फेफड़ा फट गया। रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। पुलिस ने इस मामले में मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
 
मोकामा में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है। यहां अनंतसिंह का मुकाबला राजद प्रत्याशी वीणा सिंह और जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी से है। वीणा सिंह भी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है।
