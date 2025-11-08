उन्होंने कहा कि यहां हरा गमछा नहीं पीला गमछा चलेगा। उन्होंने कहा कि अभी एगो हरा पार्टी वाला आ गया! जयचंदवा के पार्टी का! पांच गो जयचंदवा मिलकर हमरा घर से बाहर कर दिए, ई गमछा हटाओ! राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पार्टी का बिना नाम लिए तेज प्रताप यादव ने कहा, हरा पार्टी वाला लोगों को बहका रहा है।मंच पर खड़े सिपाही को तेज प्रताप यादव ने युवक के खिलाफ आदेश भी दिया। भीड़ को इशारा करते हुए लालू अंदाज में तेज प्रताप ने कहा, उतारो हरा गमछा को। ये सभा जनशक्ति जनता दल की है। यहां हरा गमछा उतारिए। उतारिए नहीं तो सिपाही उतार देगा। तेज प्रताप ने मंच पर से कहा, ए सिपाही हरा गमछा वाला को पकड़ो। यहां हरा गमछा नहीं कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा।