हरा गमछा देख क्‍यों भड़के तेज प्रताप यादव, जनसभा में सिपाही को दिया सख्त आदेश

हमें फॉलो करें Why did Tej Pratap Yadav get angry after seeing green gamchha in his public meeting

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गयाजी , शनिवार, 8 नवंबर 2025 (12:11 IST)
Tej Pratap Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी एक जनसभा में हरा गमछा देख भड़क गए। दरअसल गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में तेज प्रताप यादव ने जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच सभा में हरा गमछा पहने एक युवक को देख कर तेज प्रताप यादव गुस्से में आ गए। तेज प्रताप ने कहा, ये जयचंद की पार्टी का है। उन्होंने कहा कि यहां हरा गमछा नहीं पीला गमछा चलेगा। मंच पर खड़े सिपाही को तेज प्रताप यादव ने युवक के खिलाफ आदेश भी दिया। भीड़ को इशारा करते हुए लालू अंदाज में तेज प्रताप ने कहा, उतारो हरा गमछा को।

खबरों के अनुसार, तेज प्रताप यादव अपनी एक जनसभा में हरा गमछा देख भड़क गए। दरअसल गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में तेज प्रताप यादव ने जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच सभा में हरा गमछा पहने एक युवक को देख कर तेज प्रताप यादव गुस्से में आ गए। तेज प्रताप ने कहा, ये जयचंद की पार्टी का है।
ALSO READ: तेज प्रताप यादव खोलेंगे राज, किन 5 लोगों ने बर्बाद की जिंदगी?
उन्होंने कहा कि यहां हरा गमछा नहीं पीला गमछा चलेगा। उन्होंने कहा कि अभी एगो हरा पार्टी वाला आ गया! जयचंदवा के पार्टी का! पांच गो जयचंदवा मिलकर हमरा घर से बाहर कर दिए, ई गमछा हटाओ! राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पार्टी का बिना नाम लिए तेज प्रताप यादव ने कहा, हरा पार्टी वाला लोगों को बहका रहा है।

मंच पर खड़े सिपाही को तेज प्रताप यादव ने युवक के खिलाफ आदेश भी दिया। भीड़ को इशारा करते हुए लालू अंदाज में तेज प्रताप ने कहा, उतारो हरा गमछा को। ये सभा जनशक्ति जनता दल की है। यहां हरा गमछा उतारिए। उतारिए नहीं तो सिपाही उतार देगा। तेज प्रताप ने मंच पर से कहा, ए सिपाही हरा गमछा वाला को पकड़ो। यहां हरा गमछा नहीं कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा।
ALSO READ: तेज प्रताप यादव की तेजस्वी को चेतावनी, गद्दारों से रहो सावधान
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पिता लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से छह साल के लिए बाहर कर दिया था। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई है और उन्होंने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अब दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। अपनी जनसभा में तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की फॉर्म में दिखाई दिए।
