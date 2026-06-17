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Bajaj Chetak और TVS की छुट्टी करेगा Ather EL01! ₹1 लाख से कम में टचस्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस कमांड जैसे प्रीमियम फीचर्स

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Ather EV
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (16:21 IST) Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (16:30 IST)
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भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। प्रीमियम और स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने के लिए मशहूर कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) और धाकड़ रेंज देने वाली सिंपल एनर्जी (Simple Energy) दोनों के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स लीक हो गए हैं। इंटरनेट पर Ather EL01 और Simple Energy Family Scooter के आधिकारिक डिजाइन पेटेंट लीक होने के बाद से ऑटोमोबाइल जगत में खलबली मच गई है।

यदि आप भी इस साल अपने परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली लेकिन बेहद हाई-टेक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ महीने रुकना आपके लिए एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है!
 
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यह नया वेव सीधे टीवीएस आईक्यूब (TVS iQube) और बजाज चेतक (Bajaj Chetak) के मार्केट को हिलाने आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एथर का यह नया मॉडल ₹1 लाख से कम के बजट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, जो भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
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Ather EL01 का लीक डिजाइन पेटेंट: क्या है इसमें खास?

लीक हुए पेटेंट दस्तावेजों के तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि एथर इस बार अपने चिर-परिचित एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक को छोड़कर एक अधिक व्यावहारिक, बड़ी और आरामदायक फैमिली ओरिएंटेड डिजाइन अपना रहा है।

1. AtherStack 7.0 और प्रीमियम फीचर्स

कम कीमत होने के बावजूद एथर अपने सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस से कोई समझौता नहीं कर रहा है। Ather EL01 में कंपनी का अपकमिंग AtherStack 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके तहत स्कूटर में:
₹1 लाख से कम के बजट में भी 7-इंच का कलर्ड टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया जा रहा है।
इसमें गूगल मैप्स इनेबल्ड नैविगेशन, वॉइस कमांड असिस्टेंस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स शामिल होंगे।
रिमोट डायग्नोस्टिक्स और ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी इसका हिस्सा होंगे।

2. एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS)

सुरक्षा के मोर्चे पर एथर इस बजट स्कूटर में एक बड़ा और सेगमेंट-फर्स्ट फीचर देने जा रहा है—AEBS (Advanced Electronic Braking System)। यह सिस्टम रीजनेरेटिव ब्रेकिंग को और स्मार्ट बनाता है। जब आप अचानक ब्रेक लगाएंगे, तो यह तकनीक न केवल गाड़ी को फिसलने  (Skidding) से बचाएगी बल्कि ब्रेकिंग के दौरान पैदा होने वाली ऊर्जा को वापस बैटरी में ट्रांसफर करके रेंज को 5-7% तक बढ़ा देगी।
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Simple Energy का नया दांव: 3.7 kWh की फिक्स्ड बैटरी

एथर के साथ ही सिंपल एनर्जी के नए फैमिली स्कूटर का भी पेटेंट सामने आया है। जहां सिंपल एनर्जी अपने भारी-भरकम रेंज वाले स्कूटर्स के लिए जानी जाती है, वहीं इस नए वेरिएंट में कंपनी कॉस्ट-कटिंग और स्टेबिलिटी के लिए एक नया आर्किटेक्चर ला रही है।
फिक्स्ड बैटरी सेटअप: इस नए स्कूटर में 3.7 kWh की फिक्स्ड (Non-Removable) लिथियम-आयन बैटरी दी जाएगी। फिक्स्ड बैटरी होने से स्कूटर का अंडर-सीट बूट स्पेस (Boot Space) काफी बढ़ जाएगा, जिससे दो फुल-साइज हेलमेट आसानी से रखे जा सकेंगे।
रेंज और परफॉर्मेंस: इस 3.7 kWh बैटरी पैक के साथ सिंपल का यह फैमिली स्कूटर सिंगल चार्ज में लगभग 130 से 140 किलोमीटर की सर्टिफाइड रीयल-वर्ल्ड रेंज देने में सक्षम होगा, जो डेली कम्यूट के लिए बेस्ट है।

TVS iQube और Bajaj Chetak के लिए क्यों बढ़ी मुश्किल?

भारतीय मार्केट में इस समय ₹1 लाख से ₹1.20 लाख के बीच TVS iQube और Bajaj Chetak का दबदबा है। लेकिन इन दोनों स्कूटर्स में आज भी कई आधुनिक फीचर्स (जैसे वॉइस कमांड या एडवांस्ड ओएस) की कमी खलती है।
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एथर की ब्रांड वैल्यू, उनकी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और एथर ग्रिड (Fast Charging Network) का सपोर्ट अगर ₹1 लाख से कम में मिलता है, तो ग्राहक निश्चित रूप से ओला और टीवीएस के बजाय एथर के इस नए अवतार की तरफ आकर्षित होंगे।

कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत?

ऑटो एक्सपर्ट्स और लीक हुई टाइमलाइन के अनुसार, Ather EL01 को इस साल के फेस्टिव सीजन (अक्टूबर-नवंबर) से पहले भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹95,000 के आसपास रहने की उम्मीद है (सब्सिडी के बाद)। वहीं सिंपल एनर्जी का स्कूटर भी इसी टाइमलाइन के आस-पास लॉन्च किया जा सकता है।

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