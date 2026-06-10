Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Ola, Ather, TVS, Hero, Bajaj में से कौनसा EV आपके लिए बेस्ट, TOP 10 स्कूटर

Advertiesment
top scooters in india
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 (16:25 IST) Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 (17:06 IST)
google-news
भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ती पेट्रोल कीमतें, सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता लोगों को पारंपरिक पेट्रोल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित कर रही हैं।
 
यदि आप नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो अपनी दैनिक जरूरतों, चार्जिंग सुविधा और बजट को ध्यान में रखकर सही EV स्कूटर का चयन कर सकते हैं। रिपोर्ट्‍स के मुताबिक भारत वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा EV बाजार बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के कई बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है, जबकि दोपहिया EV सेगमेंट में Ather, Ola Electric, TVS, Hero, Bajaj और Revolt जैसी कंपनियां अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
ALSO READ: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत कैसे तय होती है, खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान? कीमत के अलावा ये फैक्टर्स भी हैं बेहद जरूरी

क्यों बढ़ रही है इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग?

भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अपनाने की रफ्तार पिछले कुछ वर्षों में काफी तेज हुई है। इसके पीछे केंद्र और राज्य सरकारों की सब्सिडी योजनाएं, बढ़ती ईंधन कीमतें और कम संचालन लागत प्रमुख कारण हैं। केंद्र सरकार की FAME-II योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी गई, जिससे शुरुआती लागत कम हुई। इसके अलावा कई राज्य सरकारें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट प्रदान कर रही हैं।
webdunia

पेट्रोल स्कूटर बनाम इलेक्ट्रिक स्कूटर

विशेषज्ञों के अनुसार, जहां एक पेट्रोल स्कूटर का संचालन खर्च लगभग 1.8 से 2.2 रुपये प्रति किलोमीटर तक होता है, वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर का खर्च सिर्फ 50 से 60 पैसे प्रति किलोमीटर के बीच रहता है। यही वजह है कि लंबी अवधि में EV स्कूटर अधिक किफायती साबित हो रहे हैं।

EV स्कूटर खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

 

यदि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जरूर ध्यान दें।

  • स्कूटर की रेंज आपकी दैनिक यात्रा से 20-30% अधिक होनी चाहिए।
  • चार्जिंग समय और फास्ट चार्जिंग सुविधा की जांच करें।
  • बैटरी रिमूवेबल है या फिक्स्ड, इसकी जानकारी लें।
  • टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस को अपनी जरूरत के अनुसार चुनें।
  • कंपनी के सर्विस नेटवर्क और आफ्टर सेल्स सपोर्ट की समीक्षा करें।
  • बैटरी वारंटी और सुरक्षा फीचर्स को प्राथमिकता दें।
  • EV स्कूटर में बेयरिंग्स की अहम भूमिका
 
इलेक्ट्रिक स्कूटरों में बैटरी और मोटर के अलावा बेयरिंग्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये व्हील हब, इलेक्ट्रिक मोटर, गियरबॉक्स, सस्पेंशन और स्टीयरिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। EV स्कूटरों में डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, हाइब्रिड सिरेमिक बेयरिंग और टेपर रोलर बेयरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
ALSO READ: 15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

2030 तक और तेज होगी EV क्रांति

नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2030 तक भारत में निजी वाहनों में EV की हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। सरकार स्थानीय स्तर पर बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने पर भी जोर दे रही है।
ALSO READ: Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

भारत के टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर: रेंज, परफॉर्मेंस और फीचर्स के आधार पर कौन है सबसे बेहतर?

 
1. Ola S1 Pro — सबसे ज्यादा रेंज वाला स्कूटर
 
कीमत : ₹1.30 लाख से ₹1.50 लाख (एक्स-शोरूम)
ARAI रेंज : लगभग 195 किमी
टॉप स्पीड : 120 किमी/घंटा
 

खूबियां

  • सेगमेंट में सबसे अधिक ARAI प्रमाणित रेंज
  • नेविगेशन, म्यूजिक और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स
  • दमदार एक्सीलरेशन

कमियां

  • छोटे शहरों में सर्विस नेटवर्क अभी विस्तार पर
  • वास्तविक रेंज 120-140 किमी के बीच
  • कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद मामूली समस्याएं

क्यों खास है?

Ola S1 Pro ने भारत में EV स्कूटर बाजार को मुख्यधारा में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी रेंज, परफॉर्मेंस और डिजिटल फीचर्स इसे सबसे लोकप्रिय विकल्पों में शामिल करते हैं
 

2. TVS iQube — भरोसेमंद ब्रांड का विकल्प

कीमत : ₹1.15 लाख से ₹1.55 लाख
रेंज : 100-145 किमी
टॉप स्पीड : 78-82 किमी/घंटा
 

खूबियां

  • TVS का व्यापक सर्विस नेटवर्क
  • नए EV खरीदारों के लिए आसान राइडिंग अनुभव
  • SmartXonnect कनेक्टिविटी

कमियां

डिजाइन अपेक्षाकृत साधारण
स्पोर्टी राइडर्स के लिए परफॉर्मेंस सीमित
बूट स्पेस थोड़ा कम
 

क्यों खास है?

विश्वसनीय सर्विस और ब्रांड वैल्यू चाहने वाले ग्राहकों के लिए यह सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है।
 

3. Bajaj Chetak — प्रीमियम और क्लासिक स्टाइल

 
कीमत : ₹1.20 लाख से ₹1.45 लाख
रेंज : 113-153 किमी
टॉप स्पीड : 73 किमी/घंटा
 

खूबियां 

  • मेटल बॉडी
  • क्लासिक चेतक डिजाइन
  • बेहतरीन राइड क्वालिटी

कमियां

  • टॉप स्पीड प्रतिस्पर्धियों से कम
  • वजन थोड़ा ज्यादा
  • बूट स्पेस सीमित

क्यों खास है?

प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद ब्रांड की तलाश करने वालों के लिए यह शानदार विकल्प है।
 

4. Ather 450X — परफॉर्मेंस प्रेमियों की पसंद

कीमत : ₹1.35 लाख से ₹1.55 लाख
रेंज : 111-150 किमी
टॉप स्पीड : 90 किमी/घंटा

खूबियां

  • बेहतरीन हैंडलिंग
  • Ather Grid फास्ट चार्जिंग नेटवर्क
  • प्रीमियम टचस्क्रीन डिस्प्ले

कमियां

  • सीट थोड़ी सख्त
  • सर्विस सेंटर कम
  • स्पीड ब्रेकर पर ग्राउंड क्लीयरेंस चुनौती बन सकती है
 

क्यों खास है?

यह स्कूटर उन लोगों के लिए है जो राइडिंग का मजा और स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहते हैं।

5. Ather Rizta — फैमिली EV

 
कीमत : ₹1.10 लाख से ₹1.50 लाख
रेंज : 123-160 किमी
टॉप स्पीड : 80 किमी/घंटा

खूबियां

  • सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट
  • 34 लीटर स्टोरेज
  • स्किड कंट्रोल और स्मार्ट सॉफ्टवेयर

कमियां

  • 450X से कम स्पोर्टी
  • डिजाइन साधारण
  • टॉप वेरिएंट महंगा

क्यों खास है?

परिवार के उपयोग और आरामदायक सफर के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।
 

6. Hero Vida V1 — बड़े सर्विस नेटवर्क का फायदा

कीमत : ₹1.10 लाख से ₹1.50 लाख
रेंज : 110-165 किमी
टॉप स्पीड : 80 किमी/घंटा
 

खूबियां

  • रिमूवेबल बैटरी
  • Hero MotoCorp का विशाल सर्विस नेटवर्क
  • तीन राइड मोड

कमियां

  • सॉफ्टवेयर अनुभव Ather और Ola से पीछे
  • बिल्ड क्वालिटी औसत
  • बैटरी का वजन अधिक
 

क्यों खास है?

अपार्टमेंट में रहने वाले और चार्जिंग की सुविधा न होने वाले ग्राहकों के लिए उपयोगी विकल्प।
 

7. Ampere Magnus — किफायती दैनिक उपयोग का स्कूटर

 
कीमत : ₹85,000 से ₹1.05 लाख
रेंज : 100 किमी
टॉप स्पीड : 50 किमी/घंटा

खूबियां

  • किफायती कीमत
  • आसान राइडिंग
  • बढ़ता डीलर नेटवर्क

कमियां

  • हाईवे के लिए उपयुक्त नहीं
  • फीचर्स सीमित
  • प्रीमियम फिनिश का अभाव

क्यों खास है?

छोटे शहरों और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बजट EV विकल्प।
 

8. TVS iQube ST — लंबी रेंज वाला फ्लैगशिप मॉडल

 
कीमत : ₹1.45 लाख से ₹1.85 लाख
रेंज : 145 किमी
टॉप स्पीड : 82 किमी/घंटा

खूबियां

  • iQube सीरीज की सबसे ज्यादा रेंज
  • 7 इंच TFT डिस्प्ले
  • TVS का मजबूत सर्विस नेटवर्क
 

कमियां

  • कीमत ज्यादा
  • टॉप स्पीड सीमित
  • वजन बढ़ा हुआ

क्यों खास है?

TVS ब्रांड पर भरोसा करने वाले ग्राहकों के लिए यह लंबी रेंज वाला प्रीमियम विकल्प है।
 

9. Bajaj Chetak Urbane — बजट चेतक

 
कीमत : ₹95,000 से ₹1.20 लाख
रेंज : 113 किमी
टॉप स्पीड : 63 किमी/घंटा
 

खूबियां

  • मेटल बॉडी
  • आरामदायक राइड
  • आसान इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

कमियां

  • फीचर्स सीमित
  • टॉप स्पीड कम
  • वजन अधिक

क्यों खास है?

कम बजट में प्रीमियम चेतक अनुभव चाहने वालों के लिए उपयुक्त विकल्प।
 

10. Hero Optima CX — एंट्री लेवल EV

कीमत : ₹70,000 से ₹95,000
रेंज : 55-85 किमी
टॉप स्पीड : 42 किमी/घंटा

खूबियां

  • सबसे किफायती विकल्पों में शामिल
  • लो-स्पीड EV, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं
  • छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त

कमियां

  • टॉप स्पीड काफी कम
  • लंबी दूरी के लिए उपयुक्त नहीं
  • बिल्ड क्वालिटी बेसिक

क्यों खास है?

कम बजट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने वालों के लिए यह एक सरल और सस्ता विकल्प है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स

विशेषज्ञों का मानना है कि कम संचालन लागत, पर्यावरण संरक्षण और सरकारी समर्थन के चलते आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में और अधिक लोकप्रिय होंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत बनते जा रहे हैं। हालांकि इनकी शुरुआती कीमत पेट्रोल स्कूटरों की तुलना में अधिक हो सकती है, लेकिन कम रनिंग कॉस्ट, बेहतर तकनीक और सरकारी प्रोत्साहन इन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सौर पंपों से आदिवासी गांवों में पहुंच रहा सुरक्षित पेयजल, महिलाओं का बोझ हुआ कम

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels