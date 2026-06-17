अब स्मार्टफोन की तरह अपडेट होगा आपका Electric Scooter! OTA अपडेट से बढ़ सकती है रेंज और परफॉर्मेंस
क्या आप जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज बढ़ा सकता है? जानें एथर और एम्पीयर की इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ।
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (16:51 IST)
Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (16:57 IST)
क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह आप अपने एंड्रॉइड या आईफोन को रात में अपडेट करते हैं और सुबह उसमें नए फीचर्स आ जाते हैं, ठीक वैसा ही आपकी गाड़ी के साथ भी हो सकता है? जी हां, साल 2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब ईवी स्कूटर्स और कारों में स्मार्टफोन की तरह ही Over-The-Air (OTA) अपडेट्स और एडवांस नैविगेशन ऐप्स मिल रहे हैं।
इंटरनेट पर लोग लगातार सर्च कर रहे हैं कि आखिर घर बैठे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए पुराने ईवी स्कूटर्स को कैसे अपग्रेड किया जाए।आइए इसके पीछे के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और वर्किंग प्रोसेस को थोड़ा गहराई से समझते हैं।
क्या होता है EV में Over-The-Air (OTA) अपडेट?
सरल शब्दों में, OTA एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए वाहन निर्माता कंपनियां क्लाउड सर्वर (Cloud Server) से सीधे आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंसोल में सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती हैं। इसके लिए आपको किसी सर्विस सेंटर या मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं होती। आपका स्कूटर घर के वाई-फाई (Wi-Fi) या इन-बिल्ट सिम कार्ड (Sim Card) इंटरनेट के जरिए इस अपडेट को डाउनलोड करके खुद को अपग्रेड कर लेता है।
कैसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट से बढ़ जाती है स्कूटर की रेंज और स्पीड? (EEAT Factor)
कई लोगों को यह जानकर हैरानी होती है कि बिना किसी नए हार्डवेयर या मैकेनिकल बदलाव के केवल एक सॉफ्टवेयर फाइल से गाड़ी की रेंज और परफॉर्मेंस कैसे सुधर सकती है। इसका जवाब ईवी के एडवांस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में छिपा है। इसे भारत की दो दिग्गज कंपनियों के उदाहरण से समझते हैं:
1. एथरस्टैक 7.0 (AtherStack 7.0) का कमाल
एथर एनर्जी (Ather Energy) अपने स्कूटर्स में AtherStack 7.0 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर रही है। यह आर्किटेक्चर सीधे गाड़ी के BMS (Battery Management System) और MCU (Motor Control Unit) से जुड़ा होता है।
• रेंज में सुधार: जब एथर के इंजीनियरों को एल्गोरिदम के जरिए पता चलता है कि बैटरी से निकलने वाली ऊर्जा को और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, तो वे एक नया एल्गोरिदम अपडेट जारी करते हैं। यह अपडेट बैटरी सेल्स के डिस्चार्ज होने के पैटर्न को कस्टमाइज़ कर देता है, जिससे पुरानी गाड़ी में भी 5 से 8 किलोमीटर तक की एक्स्ट्रा रेंज मिलने लगती है।
• परफॉर्मेंस और स्पीड: सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए मोटर को मिलने वाले करंट (Current) के फ्लो को री-कैलिब्रेट किया जाता है। इससे गाड़ी का एक्सेलेरेशन (0-40 किमी/घंटा की रफ्तार) पहले से स्मूथ और तेज हो जाता है।
2. ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ampere 6th Gen) तकनीक
ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने Ampere 6th Gen ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए इंटेलिजेंट मोबिलिटी की शुरुआत की है।
• स्मार्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स: इसके आर्किटेक्चर में एडवांस प्रेडिक्टिव कोडिंग होती है। सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह स्कूटर राइडर के थ्रॉटल (एक्सीलेटर) देने के तरीके को सीखता है।
• रीजेनरेटिव ब्रेकिंग (Regenerative Braking) अपग्रेड: एम्पीयर के लेटेस्ट अपडेट्स सीधे इसके रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को ट्यून करते हैं। यानी जब आप ब्रेक लगाते हैं, तो मोटर कितनी बिजली वापस बैटरी को भेजेगा, इसे सॉफ्टवेयर तय करता है। नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स इस एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे ढलान पर या ट्रैफिक में चलते समय आपकी बैटरी खुद-ब-खुद ज्यादा चार्ज होने लगती है।
पुराने ईवी स्कूटर को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए कैसे अपग्रेड करें?
अगर आपके पास ओला (Ola), एथर (Ather), टीवीएस (TVS) या एम्पीयर (Ampere) का स्मार्ट स्कूटर है, तो आप इन आसान स्टेप्स से उसे अपडेट कर सकते हैं:
1. वाई-फाई से कनेक्ट करें: सबसे पहले अपने स्कूटर के डैशबोर्ड/कंसोल की सेटिंग्स में जाएं और उसे घर के मजबूत वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करें।
2. सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करें: सेटिंग्स के भीतर 'System' या 'Software Update' के विकल्प पर क्लिक करें। यदि कोई अपडेट उपलब्ध है, तो वहाँ 'Update Now' या 'Download' का बटन दिखेगा।
3. स्कूटर को पार्क मोड में रखें: ध्यान रहे कि अपडेट इंस्टॉल होते समय आपका स्कूटर पूरी तरह स्थिर होना चाहिए और वह चार्जिंग पर लगा हो तो बेहतर है। अपडेट होने में 15 से 45 मिनट का समय लग सकता है।
4. रीस्टार्ट:
अपडेट पूरा होने के बाद आपका स्कूटर का डैशबोर्ड एक बार रीबूट (Restart) होगा और आपके स्क्रीन पर नए फीचर्स, बेहतर रेंज ग्राफ और एडवांस नेविगेशन लाइव हो जाएंगे।
क्या है मोबिलिटी का भविष्य?
आने वाले समय में गाड़ियां सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का ढांचा नहीं रहेंगी, बल्कि वे 'कंप्यूटर ऑन व्हील्स' (Computers on Wheels) बन चुकी हैं। ओटीए (OTA) अपडेट्स ने ग्राहकों का सर्विस सेंटर का चक्कर लगाने का समय बचा दिया है। तो अगली बार जब आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्क्रीन पर 'Update Available' का नोटिफिकेशन आए, तो उसे नजरअंदाज न करें—क्या पता अगले सुबह आपकी गाड़ी पहले से ज्यादा रेंज देने के लिए तैयार खड़ी हो!
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