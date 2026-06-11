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EV स्कूटर कैसे चुने, खरीदने से पहले इन बातों की करें जांच, वरना पड़ेगा पछताना

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how to choose the right ev scooter in india
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 11 Jun 2026 (17:14 IST) Updated Date: Thu, 11 Jun 2026 (17:23 IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती पेट्रोल कीमतों और कम रनिंग कॉस्ट के कारण बड़ी संख्या में लोग अब ईवी स्कूटर की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि, नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय केवल कंपनी द्वारा बताए गए ARAI रेंज आंकड़ों पर भरोसा करना सही फैसला नहीं माना जाता। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक स्कूटर का चयन अपनी दैनिक जरूरतों, चार्जिंग सुविधा और उपयोग के आधार पर करना चाहिए।


भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर तकनीक तेजी से विकसित हुई है और 2026 में ग्राहकों के पास कीमत, रेंज, परफॉर्मेंस और ब्रांड के आधार पर कई विकल्प मौजूद हैं। सही स्कूटर का चुनाव आपकी दैनिक यात्रा, घर पर चार्जिंग सुविधा और व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है। बाजार में उपलब्ध अधिकांश प्रमुख मॉडल अब बेहतर सर्विस नेटवर्क और निर्माता समर्थन के साथ आते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना पहले की तुलना में अधिक भरोसेमंद विकल्प बन गया है।
 
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अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें इलेक्ट्रिक स्कूटर

रोजाना 25 किमी से कम का सफर

 
यदि आपका दैनिक आवागमन 25 किलोमीटर से कम है और घर पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो 100 किलोमीटर से अधिक ARAI रेंज वाला कोई भी स्कूटर आपकी जरूरत पूरी कर सकता है। ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए Bajaj Chetak Urbane, TVS iQube बेस मॉडल और Ampere Magnus जैसे विकल्प उपयुक्त माने जाते हैं।
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रोजाना 25 से 50 किमी का सफर

जो लोग प्रतिदिन 25 से 50 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, उन्हें कम से कम 130 किलोमीटर ARAI रेंज वाले मॉडल पर विचार करना चाहिए। इस श्रेणी में Ola S1 Pro, Ather Rizta, TVS iQube ST और Hero Vida V1 अच्छे विकल्प हैं।
 

अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए

यदि आपके पास पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा नहीं है, तो रिमूवेबल बैटरी वाला Hero Vida V1 बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसकी बैटरी को निकालकर घर के अंदर भी चार्ज किया जा सकता है।
 

तेज परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए

जिन लोगों को तेज एक्सीलरेशन और स्पोर्टी राइडिंग पसंद है, उनके लिए Ather 450X और Ola S1 Pro आकर्षक विकल्प माने जाते हैं।
 

फैमिली उपयोग के लिए

अगर स्कूटर का उपयोग परिवार के साथ करना है और अधिक स्टोरेज स्पेस की जरूरत है, तो Ather Rizta, TVS iQube और Bajaj Chetak बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
 

खरीदने से पहले इन बातों की करें जांच

  • अपने शहर में डीलर और सर्विस सेंटर की उपलब्धता जरूर देखें।
  • फास्ट चार्जिंग नेटवर्क की सुविधा की जांच करें।
  • घर पर चार्जिंग के लिए 14A सॉकेट या समर्पित EV चार्जर की आवश्यकता का आकलन करें।
  • याद रखें कि वास्तविक सड़क परिस्थितियों में रेंज ARAI दावों से 25 से 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है।
  • EV स्कूटर की वास्तविक लागत कितनी होती है?
 
इलेक्ट्रिक स्कूटर का रनिंग खर्च पेट्रोल स्कूटर की तुलना में काफी कम होता है, लेकिन कुल स्वामित्व लागत को समझना भी जरूरी है।
 

100 किलोमीटर का बिजली खर्च

 
बिजली टैरिफ के अनुसार 100 किलोमीटर चलाने की लागत लगभग 30 से 50 रुपये तक आती है। वहीं पेट्रोल स्कूटर में यही खर्च 150 से 180 रुपये तक पहुंच सकता है। हर राज्य में बिजली टैरिफ दर अलग-अलग होती है।
 

वार्षिक सर्विस खर्च

सामान्य सर्विस, ब्रेक जांच, टायर रोटेशन और सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए प्रति विजिट लगभग 1,200 से 2,500 रुपये खर्च हो सकते हैं।
 

बैटरी बदलने की लागत

आमतौर पर 7 से 8 वर्ष या 70,000 किलोमीटर से अधिक उपयोग के बाद बैटरी बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसकी लागत 55,000 से 90,000 रुपये तक हो सकती है।
 

टायर खर्च

18,000 से 25,000 किलोमीटर के बाद टायर बदलने पड़ सकते हैं, जिनकी कीमत 1,500 से 2,800 रुपये प्रति टायर तक हो सकती है।
 
 

बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए अपनाएं ये उपाय

एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक बैटरी की लंबी उम्र के लिए कुछ आदतें अपनाना फायदेमंद होता है।
 
  • रोजाना बैटरी को 100 प्रतिशत तक चार्ज न करें।
  • 80 से 90 प्रतिशत चार्जिंग बैटरी के लिए बेहतर मानी जाती है।
  • बैटरी को बार-बार 10 प्रतिशत से नीचे न जाने दें।
  • अत्यधिक गर्मी में स्कूटर को लंबे समय तक धूप में खड़ा न रखें।
  • 2026 में EV स्कूटर बाजार हुआ पहले से ज्यादा मजबूत। Edited by : Sudhir Sharma
     

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