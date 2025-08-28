tvs orbiter : 158km की रेंज, टीवीएस का सबसे सस्ता स्कूटर, Ather Rizta, Ola S1x, Vida VX2 और Bajaj Chetak को देगा टक्कर

Go Orbiting with the all-new TVS Orbiter.



A ride that moves with you, wherever you go.



Always ready, always reliable, and Always On - designed to make your daily lifestyle effortless, exciting, and unforgettable. — TVS Motor Company (@tvsmotorcompany) August 28, 2025

टीवीएस ने ऑर्बिटर को डेली लाइफ के सफर को नया एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया है। इसमें बहुत ज्यादा डिजाइनिंग एलिमेंट्स नहीं हैं और यह साफ-सुथरे डिजाइन के साथ प्रैक्टिकल दिखता है। आईक्यूब और टीवीएस X के बाद भारत में ये कंपनी का तीसरा ई-स्कूटर है। TVS Orbiter को कंपनी ने खासतौर पर बजट सेगमेंट के लिए पेश किया है। इसका सीधा मुकाबला मार्केट में पहले से मौजूद Ather Rizta, Ola S1x, Vida VX2 और Bajaj Chetak जैसे स्कूटर्स से होगा। Edited by : Sudhir Sharma