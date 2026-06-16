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Maharana Pratap: महाराणा प्रताप के जन्म के 5 रोचक किस्से

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A portrait of the brave Mewar warrior Maharana Pratap, with a message marking Maharana Pratap Jayanti in the image caption
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 (12:45 IST) Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 (12:37 IST)
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Maharana Prataps birth anniversary: भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। उनका जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि उस योद्धा के रूप में हुआ जिसने मुगल साम्राज्य के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। महाराणा प्रताप के जन्म और बचपन से जुड़े कई रोचक प्रसंग आज भी लोककथाओं और इतिहास में सुनाए जाते हैं।ALSO READ: Maharana Pratap:जयंती विशेष : मेवाड़ का शेर- महाराणा प्रताप के वो 10 सच, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे
 

आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के जन्म और उनके शुरुआती जीवन से जुड़े 5 रोचक किस्से:

 

1. जन्म स्थान को लेकर दो ऐतिहासिक मत

महाराणा प्रताप के जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में दो अलग-अलग धारणाएं हैं, जो इस प्रकार हैं:
 
कुंभलगढ़ दुर्ग (कटारगढ़): अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले के भीतर बने 'कटारगढ़' के बादल महल में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदयसिंह और माता रानी जयवंता बाई उस समय यहीं निवास कर रहे थे।
 
पाली महल: एक अन्य मान्यता के अनुसार, प्रताप का जन्म उनकी ननिहाल यानी पाली के महलों में हुआ था। उनकी माता जयवंता बाई पाली के सोनगरा चौहान अखैराज की बेटी थीं। आज भी पाली में उस स्थान पर स्मारक बना हुआ है।
 

2. बचपन का नाम 'कीका' और भील समुदाय का प्रेम

महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ की अरावली पहाड़ियों के बीच हुआ था। बचपन में उन्हें मेवाड़ के आदिवासी भील समुदाय के लोग 'कीका' कहकर पुकारते थे। स्थानीय भीली भाषा में 'कीका' का अर्थ होता है- छोटा बच्चा' या 'बेटा'।
 
प्रताप ने अपना बचपन इन भील योद्धाओं के साथ जंगलों में घूमते हुए, खेल-खेल में युद्ध कला सीखते हुए बिताया था। यही वजह थी कि भील समुदाय उनके प्रति जान न्योछावर करने को तैयार रहता था और उन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध में प्रताप का बढ़-चढ़कर साथ दिया।
 

3. माता जयवंता बाई की परछाई और वीरता के संस्कार

प्रताप की माता, रानी जयवंता बाई, केवल एक रानी नहीं बल्कि एक बेहद साहसी, धार्मिक और कूटनीतिज्ञ महिला थीं। प्रताप के जन्म के बाद से ही उन्होंने उन्हें महलों के ऐशो-आराम से दूर रखकर एक कुशल योद्धा की तरह पाला।

वे बचपन में प्रताप को सोते समय लोरी की जगह मेवाड़ के पूर्वजों के बलिदान, भगवान राम और कृष्ण की वीरता की कहानियां सुनाती थीं। प्रताप के भीतर मातृभूमि के लिए कभी न झुकने का जो जज्बा था, उसकी असली सूत्रधार उनकी माता ही थीं।
 

4. जन्म के समय मेवाड़ के कठिन हालात

जब प्रताप का जन्म हुआ, तब मेवाड़ इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। उनके पिता महाराणा उदयसिंह को अपने ही सौतेले भाई बनवीर से जान का खतरा था। दासी पुत्र बनवीर ने उदयसिंह को मारने की कोशिश की थी, लेकिन पन्नाधाय के बलिदान (अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदयसिंह को बचाना) की वजह से उदयसिंह सुरक्षित रहे।
 
इस उथल-पुथल के बीच जब प्रताप का जन्म हुआ, तो उन्हें विरासत में गद्दी के साथ-साथ संघर्ष और चुनौतियां भी मिलीं, जिसने उन्हें बचपन से ही बेहद परिपक्व और मजबूत बना दिया।
 

5. असाधारण शारीरिक बनावट की शुरुआत

कहा जाता है कि महाराणा प्रताप बचपन से ही अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में काफी लंबे-चौड़े और फुर्तीले थे। इतिहास में दर्ज आंकड़ों के अनुसार, बड़े होने पर उनका कद 7 फीट 5 इंच और वजन लगभग 110 किलो से अधिक था।
 
उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर एक ऐसा महाप्रतापी राजा बनेगा, जिसकी कीर्ति को दुनिया का कोई भी सम्राट कभी मिटा नहीं पाएगा। उनका भाला 81 किलो का और छाती का कवच 72 किलो का था, जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने किशोरावस्था से ही शुरू कर दी थी।
 
क्या आप जानते हैं? महाराणा प्रताप का जन्मदिन साल में दो बार मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म 9 मई को हुआ था, लेकिन राजस्थान और देश के कई हिस्सों में लोग इसे हिंदू तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को धूमधाम से मनाते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Maharana Pratap Wishes 2026: महाराणा प्रताप की जयंती पर अपनों को भेजें ये 10 वीरताभरे प्रेरक शुभकामना संदेश

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