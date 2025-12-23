Madan Mohan Malviya Birth Annversary: मदन मोहन मालवीय जयंती, जानें जीवन परिचय, योगदान और रोचक बातें

, मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (17:01 IST)

Inspirational Story of Madan Mohan Malviya: मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षा सुधारक, समाजसेवी और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें 'महामना' के नाम से भी जाना जाता है। उनका योगदान भारतीय राजनीति, समाज सुधार और शिक्षा क्षेत्र में अनमोल रहा है। उनकी जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है। यह दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके योगदान को याद करने का अवसर है। उनकी विचारधारा और कार्यों से हम सीख सकते हैं कि शिक्षा, समाज सुधार और देशभक्ति के माध्यम से हम एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बना सकते हैं।

मदन मोहन मालवीय का जीवन परिचय : * जन्म : 25 दिसंबर 1861, इलाहाबाद (अब प्रयागराज), उत्तर प्रदेश

* पिता : ब्रजनाथ मालवीय * माता : मूनादेवी * शिक्षा : मदन मोहन मालवीय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही ली और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे बहुत अच्छे छात्र थे और उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी में गहरी रुचि दिखाई।

* वैवाहिक जीवन : उनका विवाह 1882 में विवाह से हुआ था। मदन मोहन मालवीय का योगदान :

1. राष्ट्रीय आंदोलन: मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग के गठन के बाद हिंदू-मुस्लिम एकता के पक्ष में काम किया। वे भारतीय समाज में सामाजिक सुधार लाने के पक्षधर थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया।

2. भारतीय शिक्षा क्षेत्र : मदन मोहन मालवीय का सबसे बड़ा योगदान हिंदू विश्वविद्यालय (अब प्रयागराज विश्वविद्यालय) की स्थापना में था। यह विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया और उन्होंने इसे 'भारत की सांस्कृतिक धरोहर' के रूप में स्थापित किया। इस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और उनका उद्देश्य भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना था, जो भारतीय संस्कृति, संस्कृत, और अन्य पारंपरिक विधाओं में भी माहिर हों। उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कक्षाएं संस्कृत, विज्ञान, साहित्य, कला और राजनीति में दी जाती थीं।

3. समाज सुधारक : मदन मोहन मालवीय सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे और उन्होंने सवर्ण-आदिवासी, हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए काम किया। उन्होंने धर्म के नाम पर भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता की बात की। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने के लिए काम किया।

4. प्रेस और पत्रकारिता : वे एक प्रभावशाली पत्रकार भी थे। उन्होंने 1909 में 'हिंदू' नामक अखबार की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज की समस्याओं को उजागर करना था। यह अखबार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया था।

मदन मोहन मालवीय से जुड़ी रोचक बातें : 1. महामना का खिताब :

* मदन मोहन मालवीय को 'महामना' का खिताब उनके महान कार्यों और राष्ट्र सेवा के कारण मिला। यह उपनाम उनके उच्च आदर्शों, शिक्षा के प्रति उनके समर्पण और समाज में सुधार करने की उनकी भावना को दर्शाता है।

2. स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका : * उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलनों में भाग लिया, जैसे नमक सत्याग्रह और वर्धा ग्राम सभा ।

* वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. मदन मोहन मालवीय का जीवन दर्शन : * उनका जीवन दर्शन था कि शिक्षा ही समाज में सुधार लाने का सबसे प्रभावी उपाय है। वे हमेशा कहते थे कि 'शिक्षा से ही सच्चे समाज का निर्माण हो सकता है'।

* उनका मानना था कि देश को स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

4. नारी शिक्षा में योगदान : * मदन मोहन मालवीय ने महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने हमेशा महिलाओं को समाज के लिए एक सशक्त शक्ति माना और उनके लिए शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की।