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Maharaja Chhatrasal: महाराजा छत्रसाल: एक महान राष्ट्रनिर्माता की कहानी

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The image depicts a scene from the heroic saga of Maharaja Chhatrasal, the great freedom fighter of Bundelkhand
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (09:50 IST) Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (10:01 IST)
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Maharaja Chhatrasal History: भारत के इतिहास में अनेक ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम और दूरदर्शिता से राष्ट्र की रक्षा की तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उन्हीं महान विभूतियों में एक नाम है महाराजा छत्रसाल का। वे केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और राष्ट्रनिर्माता भी थे। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती को विदेशी अत्याचारों से मुक्त कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और जनकल्याण को अपने शासन का आधार बनाया।ALSO READ: अजेय प्रताप : क्यों 'हल्दीघाटी और घास की रोटी' से कहीं बड़ा है महाराणा प्रताप का इतिहास?
 
1. पृष्ठभूमि और प्रारंभिक संघर्ष
2. संत प्राणनाथ का आशीर्वाद और प्रेरणा
3. राष्ट्रनिर्माता के रूप में योगदान, बुंदेलखंड का उदय
4. महत्वपूर्ण उपलब्धियां
5. बाजीराव पेशवा के साथ मित्रता
 
यहां उनके जीवन और संघर्ष की गौरवगाथा सुधि पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं...
 

1. पृष्ठभूमि और प्रारंभिक संघर्ष

छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को मऊ सहानिया (बुंदेलखंड क्षेत्र) में हुआ था। उनके पिता चंपत राय बुंदेला एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने मुगल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। छत्रसाल ने बहुत कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया, लेकिन उनकी रगों में स्वाभिमान का रक्त दौड़ रहा था। उन्होंने छोटी उम्र से ही मुगल दमनकारी नीतियों को करीब से देखा और भारत माता को मुक्त कराने का संकल्प लिया।
 

2. संत प्राणनाथ का आशीर्वाद और प्रेरणा

छत्रसाल के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। शिवाजी ने उन्हें "बुंदेलखंड को मुक्त कराने" का मंत्र दिया। इसके बाद, उन्होंने संत प्राणनाथ जी के मार्गदर्शन में अपने सैन्य अभियान को दिशा दी। संत प्राणनाथ ने ही उन्हें 'महाराजा' की उपाधि दी और उनके राज्य को 'छत्रसाल' नाम से सुशोभित किया।
 

3. राष्ट्रनिर्माता के रूप में योगदान, बुंदेलखंड का उदय

महाराजा छत्रसाल ने यह सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प और नेतृत्व के बल पर किसी भी क्षेत्र को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़े, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जो जनता के विकास और सुरक्षा पर आधारित थी। उनके प्रयासों ने बुंदेलखंड की पहचान को नई ऊंचाई दी।
 
छत्रसाल ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में गोरिल्ला/ छापामार युद्ध पद्धति अपनाकर मुगलों को छका दिया। उनकी सैन्य रणनीति का लोहा मुगलों ने भी माना। उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया।
 

4. महत्वपूर्ण उपलब्धियां

स्वतंत्रता का प्रतीक: औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक की सेनाओं को बार-बार पराजित करना उनके साहस का प्रमाण था।
 
साहित्य और कला के संरक्षक: वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि विद्यानुरागी भी थे। महान कवि भूषण उनके दरबार की शोभा थे। भूषण द्वारा रचित 'छत्रसाल दशक' आज भी उनकी वीरता का जीवंत प्रमाण है।
 
जननायक: उन्होंने अपने राज्य में प्रजा के कल्याण के लिए कई कार्य किए। उन्हें एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता था।
 

5. बाजीराव पेशवा के साथ मित्रता

उनके जीवन का अंतिम दौर भी ऐतिहासिक है। जब मुहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, तब वृद्ध छत्रसाल ने मराठा शासक बाजीराव पेशवा को मदद के लिए संदेश भेजा था। बाजीराव की सहायता ने न केवल बुंदेलखंड को बचाया, बल्कि छत्रसाल ने बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र माना और उन्हें अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा उपहार में दिया।
 
निम्न प्रसिद्ध पंक्तियां बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मराठा पेशवा बाजीराव को मदद के लिए लिखे गए ऐतिहासिक पत्र का हिस्सा हैं। 

'जो गति भई गजेन्द्र की, सो गति भई है आज।

बाजी राखो बाजीराव, राखो मेरी लाज।।'

- अर्थ: 'मेरी स्थिति आज उस गजेंद्र (हाथी) जैसी हो गई है जिसे मगरमच्छ ने अपने जबड़े में जकड़ लिया हो। बुंदेलखंड की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, हे बाजीराव! अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं।'
 
महाराजा छत्रसाल केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनके शौर्य को इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रखा जाएगा। उन्होंने बिखरे हुए बुंदेलखंड को एकजुट किया और एक ऐसी नींव रखी जिसने उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। उनकी वीरता और उनके द्वारा स्थापित पन्ना राज्य आज भी हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। 

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: अमर स्वाभिमान का प्रतीक हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष

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