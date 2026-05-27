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Ahilyabai Holkar जयंती: नारी शक्ति, न्याय और सेवा का प्रतीक महारानी अहिल्याबाई होलकर

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The picture depicts Ahilyabai Holkar a true example of indomitable courage, public welfare and women power, and the rajvada palace of Indore
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (16:10 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (16:00 IST)
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Ahilyabai Holkar Biography Hindi: लोकमाता, न्याय की प्रतिमूर्ति और कुशल प्रशासक महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती हर साल 31 मई को मनाई जाती है। मालवा साम्राज्य (विशेषकर इंदौर और महेश्वर) की बागडोर संभालने वाली रानी अहिल्याबाई का जीवन अदम्य साहस, संन्यास, जनकल्याण और नारी शक्ति का साक्षात उदाहरण है। इस साल 31 मई 2026 को उनकी 301वीं जयंती मनाई जा रही है।ALSO READ: लोकमाता अहिल्या: तीन युगों की महानता का संगम
 

आइए उनके इस पावन दिवस पर उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को याद करें जो आज भी प्रेरणा देते हैं:

 

एक साधारण लड़की से 'लोकमाता' बनने का सफर

जन्म: अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था।
 
भाग्य का मोड़: इंदौर के महाराजा मल्हारराव होलकर ने एक बार अहिल्याबाई को बचपन में मंदिर में गरीबों को भोजन कराते और उनकी भक्ति को देखा। वे उनके संस्कारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बेटे खांडेराव से उनका विवाह करवा दिया।
 
विपत्तियों का पहाड़: शादी के कुछ साल बाद ही एक युद्ध में उनके पति खांडेराव शहीद हो गए। इसके कुछ समय बाद उनके ससुर मल्हारराव और फिर उनके इकलौते बेटे मालेराव का भी निधन हो गया।
 

जब संभाली साम्राज्य की बागडोर

चारों तरफ से दुखों से घिरने और उस जमाने में महिलाओं पर कई पाबंदियां होने के बावजूद, अहिल्याबाई टूटी नहीं। उन्होंने खुद आगे बढ़कर मालवा की कमान संभाली। उन्होंने केवल महल से राज नहीं किया, बल्कि पुरुषों की तरह पोशाक पहनकर, तीर-कमान संभालकर खुद युद्ध के मैदान में उतरकर दुश्मनों और लुटेरों को धूल चटाई।
 

सांस्कृतिक पुनरुत्थान और मंदिरों का जीर्णोद्धार

अहिल्याबाई होलकर को भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सांस्कृतिक रक्षक माना जाता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत धन का उपयोग करके पूरे भारत में सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार किया।
 
काशी विश्वनाथ मंदिर: क्रूर शासक औरंगजेब द्वारा तोड़े गए वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण 1780 में रानी अहिल्याबाई ने ही करवाया था।
 
अन्य ज्योतिर्लिंग और तीर्थ: उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी, गया और अयोध्या में घाट, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिरों का निर्माण कराया।
 
आज भारत के लगभग हर प्रमुख तीर्थ स्थल पर आपको अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाई गई कोई न कोई धर्मशाला या घाट जरूर मिल जाएगा।
 

महेश्वरी साड़ियों की शुरुआत

रानी अहिल्याबाई केवल धर्म ही नहीं, बल्कि रोजगार को बढ़ावा देने वाली दूरदर्शी शासक थीं। उन्होंने बुनकरों को संरक्षण देने के लिए गुजरात और अन्य जगहों से कारीगरों को बुलाकर महेश्वर में बसाया। यहीं से विश्व प्रसिद्ध 'महेश्वरी साड़ियों' की शुरुआत हुई, जो आज भी भारत का गौरव हैं।

 

न्याय की मिसाल

अहिल्याबाई के राज में न्याय सबके लिए बराबर था, चाहे वह कोई आम नागरिक हो या उनका अपना परिवार। एक लोककथा के अनुसार, जब उनके इकलौते बेटे से अनजाने में एक गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने न्याय की रक्षा के लिए अपने ही बेटे को वही सजा देने का आदेश दे दिया था जो किसी आम अपराधी को मिलती। ऐसे कठोर और निष्पक्ष न्याय के कारण प्रजा उन्हें 'देवी' की तरह पूजने लगी।
 
शत-शत नमन: 31 मई का यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक सच्चा शासक वह है जो सत्ता को भोग नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा का माध्यम समझे। इंदौर और पूरे भारत के गौरव को बढ़ाने वाली 'मशाल' देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन!

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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