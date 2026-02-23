Hanuman Chalisa

Gadge Maharaj Jayanti: सामाजिक क्रांति के अग्रदूत संत गाडगे महाराज की जयंती, जानें 8 खास बातें

WD Feature Desk

, सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (10:02 IST)
जन्म: 23 फरवरी 1876
निधन: 20 दिसंबर 1956
 
Gadge Baba biography : श्री संत गाडगे महाराज महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, समाज सुधारक और उद्धारक थे। उनका जीवन विशेष रूप से गरीबों, पिछड़े वर्गों, और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए समर्पित था। वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों में से एक माने जाते हैं। उनका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, और छुआछूत के खिलाफ जागरूकता फैलाना था।ALSO READ: भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?
 
संत गाडगे महाराज की जयंती 23 फरवरी को मनाई जाती है। उनका असली नाम देऊजी झिंगराजी जानोरकर था। वे गांव-गांव जाकर कीर्तन के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, समानता और सेवा का संदेश देते थे। 
 
  1. सादगीभरा जीवन और समर्पण:
  2. स्वच्छता आंदोलन:
  3. गरीबों के संरक्षक
  4. शिक्षा के लिए संघर्ष:
  5. उनके प्रवचन और उपदेश:
  6. 'गाडगे' नाम का महत्व:
  7. देह त्याग और विरासत
  8. संत गाडगे महाराज का आदर्श:

 

श्री संत गाडगे महाराज के बारे में रोचक तथ्य और उनके योगदान:

 

1. सादगीभरा जीवन और समर्पण:

संत गाडगे महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 को हुआ था, उनका जीवन बेहद साधारण और सादा था। वे किसी विशेष आश्रम या मठ के स्थान पर नहीं रहते थे। उनका प्रमुख कार्य समाज सुधार और लोगों को शिक्षा देना था। वे हमेशा गंदे कपड़े पहनते थे और किसी भी भौतिक सुख-सुविधा से दूर रहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का उद्धार था।
 

2. स्वच्छता आंदोलन:

संत गाडगे महाराज ने अपने जीवन में स्वच्छता को बहुत महत्व दिया। उन्होंने भारत में स्वच्छता अभियान को फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उनका मानना था कि अगर समाज का हर व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखे, तो यह देश की समृद्धि और सभ्यता में एक बड़ा योगदान होगा। उनके इस स्वच्छता अभियान ने गांव-गांव और शहर-शहर में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।
 

3. गरीबों के संरक्षक:

संत गाडगे महाराज ने गरीबों, दलितों और समाज के उत्पीड़ित वर्ग के लिए हमेशा आवाज उठाई। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। वे यह मानते थे कि समाज में समानता लाने के लिए सभी को शिक्षा और न्याय का समान अधिकार होना चाहिए। उन्होंने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ भी अभियान चलाया।
 

4. शिक्षा के लिए संघर्ष:

संत गाडगे महाराज ने शिक्षा को एक शक्तिशाली उपकरण माना जो समाज में सुधार ला सकता है। उन्होंने लोगों को शिक्षित करने के लिए कई प्रयास किए और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए कई स्कूलों की स्थापना की। उनका मानना था कि शिक्षा से ही एक व्यक्ति अपनी पहचान और सम्मान पा सकता है।
 

5. प्रवचन और उपदेश:

संत गाडगे महाराज के उपदेश सरल, प्रभावी और जीवन को प्रेरणा देने वाले थे। वे हमेशा धर्म, कर्म और मानवता की बात करते थे। उन्होंने कभी भी पूजा-पाठ के दिखावे को महत्व नहीं दिया और यह माना कि सच्चा धर्म वही है जो समाज के भले के लिए काम करता हो। उनका मुख्य संदेश था: 'काम करने से ज्यादा बड़ा कोई पूजा नहीं है।'
 

6. 'गाडगे' नाम का महत्व:

उनके नाम के साथ 'गाडगे' जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है 'पानी का गागर'। यह नाम उनके द्वारा किए गए कार्यों की सरलता और उनकी जनसेवा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वे अपनी जीवनशैली में पूरी तरह से साधारण थे, जैसे एक गागर का पानी, जो जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध होता है।
 

7. देह त्याग और विरासत:

संत गाडगे महाराज ने 1956 में अपना देह त्याग किया, लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनकी समाज सेवा, शिक्षा, और स्वच्छता के प्रति समर्पण की भावना आज भी हमारे समाज में एक प्रेरणा के रूप में बनी हुई है।
 

8. संत गाडगे महाराज का आदर्श:

संत गाडगे महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज सुधार केवल विचारों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से भी होता है। उन्होंने हमेशा लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि धर्म और कर्म का सही मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ मंदिरों में पूजा करें, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव और ऊंच-नीच नहीं होना चाहिए।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: खाटू श्याम बाबा के बारे में 7 अनसुनी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे

