जयंती विशेष: स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में 10 अनसुनी बातें

, बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (11:27 IST)
Swami Dayanand Saraswati : स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को जागरूक करने और सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वे आर्य समाज के संस्थापक थे और उन्होंने हिंदू धर्म की पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों को चुनौती दी। उनके योगदान से भारतीय समाज में बड़े बदलाव आए और उन्होंने वेदों के प्रति सम्मान और निष्ठा को प्रोत्साहित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाई जाती है।
 
  • स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती 2026
  • स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में 10 अनसुनी और खास बातें
  • प्रमुख उपलब्धियां
 
स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती 2026
वर्ष 2026 में उनकी 202वीं जयंती मनाई जाएगी।
 
तारीख: 12 फरवरी 2026, गुरुवार
 
तिथि: फाल्गुन कृष्ण दशमी
 
जन्म: 12 फरवरी 1824 (टंकारा, गुजरात)
 

स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में 10 अनसुनी और खास बातें

 
1. बचपन का नाम 'मूलशंकर': उनका जन्म एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम मूलशंकर तिवारी रखा गया था क्योंकि उनका जन्म 'मूल' नक्षत्र में हुआ था।
 
2. चूहे की घटना ने बदला जीवन: शिवरात्रि के जागरण के दौरान उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद/भोग खा रहा है। इस घटना ने उनके मन में मूर्ति पूजा को लेकर सवाल पैदा कर दिए और वे सच्चे ईश्वर की खोज में निकल पड़े।
 
3. स्वराज्य का पहला नारा: आमतौर पर लोग तिलक जी को स्वराज्य के नारे के लिए जानते हैं, लेकिन वास्तव में 'स्वराज्य' शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1876 में किया था। उन्होंने कहा था, "भारत भारतीयों के लिए है।"
 
4. वेदों की ओर लौटो: उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए "वेदों की ओर लौटो" (Back to the Vedas) का नारा दिया। उनका मानना था कि वेद ही ज्ञान के शुद्ध और असली स्रोत हैं।
 
5. विष दिए जाने पर भी क्षमा: उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण कई लोग उनके दुश्मन बन गए थे। उन्हें कई बार जहर देने की कोशिश की गई। अंतिम बार जब उनके रसोइए ने उन्हें जहर दिया, तो उन्होंने उसे पकड़ने के बजाय पैसे देकर भाग जाने को कहा ताकि वह भीड़ के गुस्से से बच सके।
 
6. शुद्धि आंदोलन: उन्होंने उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए 'शुद्धि आंदोलन' चलाया, जिन्होंने किसी कारणवश दूसरा धर्म अपना लिया था।
 
7. शिक्षा में क्रांति (DAV): उनकी शिक्षाओं पर ही दयानंद एंग्लो वैदिक (DAV) स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हुई। वे आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ वैदिक मूल्यों के समर्थक थे।
 
8. सत्यार्थ प्रकाश की रचना: उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' हिंदी में लिखी थी, ताकि आम जनता इसे आसानी से पढ़ सके और धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ सके।
 
9. स्त्रियों और दलितों के अधिकार: उस दौर में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और दलितों के मंदिर प्रवेश व वेद पढ़ने के अधिकार के लिए पुरजोर आवाज उठाई थी।
 
10. विलक्षण याददाश्त: स्वामी जी की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। वे वेदों और शास्त्रों के हजारों मंत्र और श्लोक बिना देखे सुना देते थे। उन्होंने अपने गुरु स्वामी विरजानंद को वचन दिया था कि वे अपना जीवन वेदों के प्रचार में लगाएंगे।
 
प्रमुख उपलब्धियां
1875: मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की।
 
सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया।
 
एक ही ईश्वर (ओंकार) की पूजा पर बल दिया।
 
ALSO READ: गुरु समर्थ रामदास नवमी कब है, क्यों मनाई जाती है?
 

