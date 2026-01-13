rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






हिट के शोर में भी शांत अक्षय खन्ना: लोकप्रियता बढ़ी, मगर समझौते के मूड में नहीं अभिनेता

Advertiesment
हमें फॉलो करें Akshaye Khanna in Dhurandhar

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (06:57 IST)
अक्षय खन्ना हमेशा से हिंदी सिनेमा के उन अभिनेताओं में रहे हैं, जिनकी काबिलियत को लेकर कभी सवाल नहीं उठा, लेकिन स्टारडम की चर्चा अपेक्षाकृत कम रही। अब फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि अक्षय खन्ना की अभिनय क्षमता को एक बार फिर केंद्र में ला दिया। नतीजा यह है कि इन दिनों उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ आ गई है।
  • स्ट्रांग रोल्स की भरमार, लेकिन जल्दबाजी नहीं
बताया जा रहा है कि अक्षय खन्ना को जो ऑफर्स मिल रहे हैं, वे सभी मजबूत और गहराई वाले कैरेक्टर रोल हैं। ये वही तरह के किरदार हैं, जिनमें अक्षय अपनी अभिनय प्रतिभा का असली रंग दिखा सकते हैं। हालांकि, इसके बावजूद वे किसी भी प्रोजेक्ट पर तुरंत हामी नहीं भर रहे। अक्षय का मानना रहा है कि सही फिल्म वही होती है, जिसमें किरदार और कहानी दोनों उन्हें संतुष्ट करें। वे इस वक्त भी चुन-चुनकर ही फिल्में साइन करने के मूड में हैं।
  • कम काम, लेकिन दमदार काम—अक्षय की पहचान
अक्षय खन्ना की पूरी करियर जर्नी इस बात की गवाह रही है कि उन्होंने कभी भी सिर्फ व्यस्त दिखने के लिए फिल्में नहीं कीं। वे भले ही लंबे समय तक घर पर खाली बैठे रहें, लेकिन कभी भी उटपटांग या कमजोर स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बने। यही वजह है कि उनकी फिल्मोग्राफी भले ही सीमित हो, लेकिन हर रोल यादगार रहा है। चाहे ‘दिल चाहता है’ हो, ‘हंगामा’, ‘रेस’ या फिर हालिया फिल्में—अक्षय हर बार अलग छाप छोड़ते हैं।
  • ‘दृश्यम 3’ विवाद ने बढ़ाई चर्चा
हाल ही में अक्षय खन्ना का नाम ‘दृश्यम 3’ को लेकर भी सुर्खियों में रहा। खबरों के मुताबिक, उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी है। बताया गया कि अक्षय ने फिल्म के लिए विग पहनने से इनकार किया और साथ ही 21 करोड़ रुपये की फीस की मांग रखी, जो निर्माताओं को मंजूर नहीं थी। इसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि, इस पूरे मामले पर अक्षय खन्ना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
  • अभिनय के मामले में आज भी बेंचमार्क
इन विवादों और चर्चाओं के बीच एक बात साफ है—अक्षय खन्ना की एक्टिंग को लेकर इंडस्ट्री और दर्शकों में जबरदस्त सम्मान है। वे ऐसे अभिनेता हैं जो संवादों से ज्यादा अपनी आंखों, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस से अभिनय करते हैं। ‘धुरंधर’ में उनका परफॉर्मेंस इसका ताजा उदाहरण है, जिसने यह साबित कर दिया कि वे आज भी कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा के सबसे भरोसेमंद कलाकारों में से एक हैं।
  • आगे क्या?
फिलहाल अक्षय खन्ना किसी दौड़ में शामिल नहीं दिखते। उनके पास विकल्प हैं, समय है और अनुभव भी। वे जानते हैं कि सही फिल्म देर से मिले तो भी बेहतर है। ‘धुरंधर’ के बाद उनका करियर जिस मोड़ पर है, वहां से हर अगला कदम बेहद अहम होगा—और अक्षय उसे पूरी सोच-समझ के साथ ही उठाएंगे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जय भानुशाली से तलाक के बाद नदीम संग नाम जोड़ने पर भड़कीं माही‍ विज, एक्स हसबैंड ने भी किया सपोर्ट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels