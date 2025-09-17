Hanuman Chalisa

Jolly LLB 3, Ajey, Nishaanchi सहित 5 फिल्में होंगी 19 सितंबर को रिलीज, जानें कहानी, स्टारकास्ट और अन्य डिटेल्स

, बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (06:33 IST)
19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही पाँच हिंदी फिल्मों में कॉमेडी-कोर्ट रूम ड्रामा Jolly LLB 3, राजनीतिक बायोपिक Ajey: The Untold Story of a Yogi, क्राइम-ड्रामा Nishaanchi, और दो अन्य फिल्में Vijeyta और Anveshan शामिल हैं। हर फिल्म अपनी कहानियों, किरदारों और निर्देशन के अंदाज़ से अलग थीम लेती है।
 
1. Jolly LLB 3
यह फिल्म एक कोर्टरूम कॉमेडी-ड्रामा है जिसमें दो वकील “जॉली” आमने-सामने आते हैं: जगदीश्वर ‘जॉली’ मिश्रा और जगदीश ‘जॉली’ त्यागी। दोनों अपने-अपने अंदाज़ में केस लड़ते हैं, कानूनी उलझनों और हास्य के बीच संघर्ष और व्यक्तिगत भावनात्मक बारीकियाँ सामने आती हैं। पुराने जॉली एलएलबी पार्ट्स के हल्के-फुल्के हास्य और न्याय की आम चुनौतियाँ इस बार नए ट्विस्ट के साथ वापिस आ रही हैं। 
 
जॉली एलएलबी 3 फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष कपूर। मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार (जगदीश्वर ‘जॉली’ मिश्रा), अरशद वारसी (जगदीश ‘जॉली’ त्यागी), सौरभ शुक्ला (जज सुंदर लाल त्रिपाठी), हुमा क़ुरैशी, अमृता राव, सीमा बिस्वास और गजराज राव जैसे अनुभवी कलाकार हैं। 
 
यह फिल्म कॉमेडी-ड्रामा एवं कानूनी ड्रामा (Legal Comedy-Drama) जॉनर की है। कोर्टरूम की हल्की-फुल्की नोक-झोंक, हास्य, पनपती न्याय की चुनौतियाँ और चरित्रों के बीच संघर्ष इस जॉनर की विशेषताएँ हैं। 
 
2. Ajey: The Untold Story of a Yogi
यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन की बायोपिक है। छोटी उम्र से लेकर आध्यात्मिक यात्रा, गुरुओं के साथ संबंध, सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष इन सभी पहलुओं को दर्शाती है कि कैसे एक साधारण-परिवार से युवक राजनीति और कार्यों के माध्यम से बड़े बदलाव के केंद्र में आया। 
 
अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का निर्देशन किया है रविंद्र गौतम ने। मुख्य भूमिका में अनंत जोशी योगी आदित्यनाथ के किरदार में हैं; परेश रावल महंत अवैद्यनाथ की भूमिका में; इसके अतिरिक्त दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह जैसे कलाकार हैं। 
 
यह फिल्म बायोग्राफिक ड्रामा / राजनीतिक ड्रामा है। जीवन की वास्तविक घटनाएँ, भावनाएँ और सामाजिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इस फिल्म को इस जॉनर का हिस्सा बनाते हैं। 
 
3. Nishaanchi
‘Nishaanchi’ की कहानी दो भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है जो जीवन में अलग-अलग रास्ते चुनते हैं। एक भाई सामाजिक जिम्मेदारी, परिवार और नैतिकता की राह पर चलता है; जबकि दूसरा अपराध, लालच और व्यक्तिगत बुरी प्रेरणाओं में फँस जाता है। दोनों के विकल्पों और उनसे उत्पन्न परिणामों की कहानी है जिस तरह उनके चुनाव उनका और उनके करीबियों का जीवन प्रभावित करते हैं। 
 
फिल्म निशानची के निर्देशक हैं अनुराग कश्यप। मुख्य भूमिका में ऐश्वर्य ठाकरे हैं जिनका यह डबल रोल है—दोनों भाईयों के रूप में। अन्य कलाकारों में मोनीका, वेदिका पिंटो, मुहम्मद ज़ीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा आदि शामिल हैं। 
 
यह फिल्म क्राइम ड्रामा (Crime Drama) है, जिसमें अपराध, नैतिक द्वंद्व, पारिवारिक रिश्ते और मनोवैज्ञानिक टकराव की झलक है। 
 
4. Vijeyta
"विजेता" डॉ. राजेश के. अग्रवाल के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कोलकाता में एक किशोर मज़दूर के रूप में शुरुआत की और दुबई में एक अरबपति उद्यमी और वैश्विक स्थिरता नेता बने। यह फ़िल्म अग्रवाल के पारिवारिक ज़िम्मेदारियों, व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता, व्यक्तिगत त्रासदियों और अंडरवर्ल्ड की धमकियों से संघर्ष और अंततः एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति के रूप में उनके उत्थान को दर्शाती है। 
 
फिल्म में ज्ञान प्रकाश, भारती अवस्थी, दीक्षा ठाकुर, गोदान कुमार, प्रिटी अगरवाल लीड रोल में हैं। राजीव एस रुइया ने फिल्म को निर्देशित किया है। 
 
5. Anveshan
छह बागवानी छात्र अपनी थीसिस परियोजनाओं पर काम करने के लिए एक "प्लांट रिसॉर्ट" जाते हैं। मनमोहक दृश्यों से घिरी उनकी शैक्षणिक यात्रा एक भयावह अनुभव में बदल जाती है जब अजीब घटनाएँ घटने लगती हैं। सात दिनों में, समूह को एक-एक करके विचित्र हत्याओं की एक श्रृंखला में मार दिया जाता है, जिसमें किसी पारंपरिक हथियार का कोई निशान नहीं होता। जैसे-जैसे मृतकों की संख्या बढ़ती है, शेष छात्रों को सच्चाई का पता लगाना होगा: हत्यारा कौन है, उनका मकसद क्या है, और वे हत्या के लिए किस चौंकाने वाले तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं? मोहम्मद इस्माइल ने फिल्म के निर्देशक की बागडोर संभाली है।

