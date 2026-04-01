Publish Date: Wed, 01 Apr 2026 (07:08 IST)
Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (19:13 IST)
भारतीय सिनेमा में कुछ फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बॉक्स ऑफिस के समीकरण ही बदल देती हैं। रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर: द रिवेंज' एक ऐसी ही फिल्म बनकर उभरी है। 2026 की इस एक्शन-थ्रिलर ने न केवल समीक्षकों का दिल जीता, बल्कि दर्शकों के बीच भी एक अलग लेवल का क्रेज पैदा कर दिया है। फिल्म की धुआंधार कमाई को देखकर हर कोई हैरान है। आखिर 'धुरंधर' में वो कौन सी खास बात थी जिसने इसे 'मास्टरपीस' बना दिया? आइए गहराई से समझते हैं इसकी सफलता के 4 कारणों को।
1. रणवीर सिंह का 'अनफ़िल्टर्ड' एक्शन अवतार
फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय रणवीर सिंह के कंधे पर जाता है। हमने उन्हें 'बाजीराव' के रूप में देखा और 'सिम्बा' के रूप में भी, लेकिन 'धुरंधर' में उन्होंने जिस तरह का रॉ (Raw) और इंटेंस एक्शन पेश किया है, वह दर्शकों के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। रणवीर ने इस किरदार के लिए जो शारीरिक बदलाव किए और जिस तरह का 'एंग्री यंग मैन' लुक अपनाया, उसने स्क्रीन पर आग लगा दी। उनकी एनर्जी ने फिल्म के हर सीन को जीवंत बना दिया है।
2. आदित्य धर के निर्देशन का कमाल
फिल्म का पहला भाग ब्लॉकबस्टर रहा था जिससे दूसरे भाग को बंपर ओपनिंग लगी, लेकिन स्क्रीनप्ले और फिल्म में इतना दम था कि फिल्म जबरदस्त सफल रही। 'धुरंधर: द रिवेंज' की कहानी में लेखकों ने कमाल की बुनावट की है। यह सिर्फ खून-खराबे वाली फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक सफर है। फिल्म का एक्शन और इमोशनल ड्रामा दर्शकों को आखिरी मिनट तक कुर्सी से बांधे रखता है। दर्शक खुद को उस किरदार से जोड़ लेते हैं, और यही इस फिल्म की असली जीत है। निर्देशक आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की तो चारों ओर चर्चा है।
3. विश्व स्तरीय सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स
फिल्म को देखते समय ऐसा महसूस होता है कि हम कोई हॉलीवुड की बड़ी एक्शन फिल्म देख रहे हैं। फिल्म के चेज सीक्वेन्स और विजुअल इफेक्ट्स (VFX) पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है, जो पर्दे पर साफ नजर आता है। फिल्म के निर्देशक ने हर फ्रेम को इतना भव्य बनाया है कि इसे बड़े पर्दे पर देखना एक विजुअल ट्रीट बन गया है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन, विकास नौलखा की सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग कमाल की है।
4. सहायक कलाकार और दमदार बैकग्राउंड स्कोर
किसी भी फिल्म को 'ब्लॉकबस्टर' बनाने के लिए पूरी टीम का साथ जरूरी होता है। 'धुरंधर' में विलेन के किरदार से लेकर सहायक भूमिकाओं तक, हर कलाकार ने जान फूंक दी है। इसके अलावा, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक (BGM) इतना दमदार है कि वह हर एक्शन सीन के दौरान रोंगटे खड़े कर देता है। थिएटर में जब बेस बजता है, तो दर्शक अपनी सीटों पर थिरकने और तालियां बजाने को मजबूर हो जाते हैं।
कुल मिलाकर, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास अच्छी कहानी और उसे निभाने वाला सुपरस्टार है, तो सफलता निश्चित है। रणवीर सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें बॉलीवुड का 'पावरहाउस' क्यों कहा जाता है।