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खतरे में रणवीर की ‘डॉनगिरी’: क्या रणबीर, रितिक या विकी में से कोई एक बनेगा डॉन?

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Don 3 Casting
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (14:39 IST) Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (15:23 IST)
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जब फरहान अख्तर ने 'डॉन 3' के लिए रणवीर सिंह के नाम का एलान किया था, तो सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि यह प्रोजेक्ट 'अधर' में लटक गया है। सूत्रों की मानें तो एक्सेल एंटरटेनमेंट और रणवीर सिंह के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को लेकर ठन गई है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मामला अब अदालती गलियारों के चक्कर काट रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर रणवीर इस रेस से बाहर होते हैं, तो वह कौन होगा जो 11 मुल्कों की पुलिस को छकाएगा?
 
बॉलीवुड के इनसाइडर्स का कहना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले को लेकर रणवीर की अपनी कुछ मांगें थीं, जिससे मेकर्स सहमत नहीं थे। साथ ही, फिल्म के बजट और मुनाफे के बंटवारे को लेकर भी पेंच फंस गया है। अगर यह विवाद नहीं सुलझा, तो फरहान अख्तर को एक बार फिर नए चेहरे की तलाश करनी होगी।
 
डॉन की गद्दी के 3 सबसे बड़े दावेदार
यदि रणवीर सिंह 'डॉन 3' से हाथ धो बैठते हैं, तो बॉलीवुड में केवल तीन ही ऐसे नाम हैं जो इस किरदार के साथ न्याय कर सकते हैं:
 

1. रणबीर कपूर: अभिनय का 'एनिमल' अवतार

'एनिमल' की भारी सफलता के बाद रणबीर कपूर ने साबित कर दिया है कि वह ग्रे शेड्स और डार्क किरदारों को पूरी शिद्दत से निभा सकते हैं। रणबीर की स्क्रीन प्रेजेंस में वह गहराई और शांत स्वभाव है जो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के 'डॉन' की पहचान रही है। उनकी एक्टिंग रेंज उन्हें इस रोल के लिए सबसे सशक्त विकल्प बनाती है।
 

2. ऋतिक रोशन: स्टाइल और स्वैग का संगम

'धूम 2' और 'वॉर' जैसी फिल्मों में ऋतिक ने दिखाया है कि स्टाइलिश रोल उन पर खूब जमते हैं। डॉन को केवल तेज दिमाग ही नहीं, बल्कि एक खास तरह की 'चार्म' और 'फिजीक' की जरूरत होती है। ऋतिक रोशन उस सांचे में पूरी तरह फिट बैठते हैं। उनकी इंटरनेशनल अपील फिल्म को ग्लोबल लेवल पर ले जा सकती है।
 

3. विक्की कौशल: इंटेंसिटी का नया नाम

अगर मेकर्स एक नए और फ्रेश अप्रोच की तलाश में हैं, तो विक्की कौशल डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। उनकी आँखों की इंटेंसिटी और डायलॉग डिलीवरी डॉन के किरदार में एक नई जान फूंक सकती है। वह रिस्क लेने वाले अभिनेता हैं और 'डॉन' जैसा कल्ट रोल उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।
 
फिलहाल 'डॉन 3' के भविष्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं। रणवीर सिंह इस विवाद से उभरते हैं या कोई नया सितारा इस आईकॉनिक कोट को पहनता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, डॉन की तलाश जितनी मुश्किल है, उतनी ही रोमांचक भी!

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