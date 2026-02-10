बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

Dharma Sangrah

मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (07:35 IST)
सनी देओल… एक ऐसा नाम जो आज भी स्क्रीन पर आते ही सीटी और तालियां बटोर लेता है। गदर 2, जाट और बॉर्डर 2 की सफलता के बाद एक बार फिर वे फिल्म निर्माताओं के चहेते बन गए हैं। 68 वर्षीय सनी को लेकर कई फिल्मों की योजना बन रही है। 2026 में वही “पाजी” फिर से उसी जोश के साथ लौट आए हैं और उनकी इस साल की लाइनअप किसी मेगा-फेस्टिवल से कम नहीं है। ‘बॉर्डर 2’ रिलीज हो चुकी है, ‘गबरू’ जल्द आने वाली है, ‘1947 लाहौर’ आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर ‘रामायण’ का बड़ा धमाका होगा और साथ में ‘इक्का’ भी रिलीज के लिए तैयार है।

1) Border 2 (रिलीज हो चुकी): बॉर्डर की विरासत का नया अध्याय

‘बॉर्डर’ सनी देओल के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में रही है, जिसने उन्हें देशभक्ति सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। अब ‘बॉर्डर 2’ उसी विरासत को आगे बढ़ाती है। फिल्म में एक बार फिर सेना की बहादुरी, देश के लिए बलिदान और युद्ध का इमोशनल असर दिखाया गया है। सनी देओल का अंदाज वही पुराना, दमदार और गूंजता हुआ है, जो दर्शकों को थिएटर में सीट से उठने पर मजबूर कर देता है। ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज के साथ सनी देओल ने साफ कर दिया है कि देशभक्ति और एक्शन के मैदान में उनका मुकाबला आज भी मुश्किल है।

2) Gabru (जल्द रिलीज): सलमान खान के कैमियो से बनेगी बड़ी चर्चा

‘गबरू’ सनी देओल की 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है, फिल्म में सलमान खान का गेस्ट अपीयरेंस। यानी पर्दे पर दो-दो “मास” सितारों का एक साथ आना और वो भी ऐसे समय में जब फैंस बड़े धमाके की उम्मीद कर रहे हैं। ‘गबरू’ को एक हाई-एनर्जी, देसी-स्वैग और फुल एक्शन वाली फिल्म माना जा रहा है। सनी देओल का रफ-टफ अवतार और सलमान का कैमियो इस फिल्म को सोशल मीडिया पर सुपर-ट्रेंडिंग बना सकता है। रिलीज से पहले ही यह फिल्म फैंस की उत्सुकता बढ़ा रही है।

3) 1947 Lahor (13 अगस्त 2026 को रिलीज): आमिर खान का प्रोडक्शन, कहानी में होगा इतिहास का दर्द

‘1947 लाहौर’ सनी देओल की लाइनअप में सबसे अलग और सबसे गंभीर टोन वाली फिल्म मानी जा रही है। खास बात यह है कि इसे आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कहानी, रिसर्च और स्क्रीनप्ले पर मजबूत पकड़ की उम्मीद बढ़ जाती है। फिल्म का नाम ही बताता है कि इसकी पृष्ठभूमि बंटवारे के दौर से जुड़ी होगी, जहां दर्द, विस्थापन और इंसानी रिश्तों की टूटन सबसे बड़ा सच था। सनी देओल ऐसे किरदारों में पहले भी चमक चुके हैं, जहां भावनाओं और गुस्से का संतुलन चाहिए। ‘1947 लाहौर’ उनके करियर की एक “अवार्ड-वर्थी” फिल्म साबित हो सकती है, जो सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि गहरी कहानी के दम पर चलेगी। इसे राजकुमार संतोषी ने निर्देशित किया है जो सनी देओल के साथ घायल, घातक और दामिनी जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। 

4) Ramayana (दिवाली रिलीज) – मेगा बजट, मेगा इमोशन और मेगा इवेंट

दिवाली पर ‘रामायण’ का रिलीज होना अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि यह फिल्म साल की सबसे बड़ी इवेंट रिलीज में से एक होगी। ‘रामायण’ जैसे विषय पर फिल्म बनना हमेशा हाई-रिस्क और हाई-रिवार्ड माना जाता है, क्योंकि दर्शकों की भावनाएं इससे सीधे जुड़ी होती हैं। ऐसे में सनी देओल का इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना फिल्म को अलग वजन देता है। माना जा रहा है कि यह फिल्म सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर विजुअल्स, भव्यता और किरदारों की ताकत के दम पर बनाई जा रही है। दिवाली पर रिलीज होने से इसका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल भी जबरदस्त बनता है। इस फिल्म के दोनों भागों में सनी को हनुमान के रोल में देखा जा सकेगा। 

5) Ikka (नेटफ्लिक्स पर): सिद्धार्थ मल्होत्रा के निर्देशन में सनी देओल वकील के रूप में 

‘इक्का’ एक ऐसी फिल्म है जो सनी देओल के फैंस के लिए सरप्राइज पैकेज बन सकती है। इसका निर्देशन सिद्धार्थ मल्होत्रा कर रहे हैं। फिल्म में सनी को वकील के रूप में देखा जाएगा जो अदालत में अक्षय खन्ना से टकराएंगे। ‘इक्का’ को एक तेज-तर्रार ड्रामा माना जा रहा है, जिसमें सनी देओल का किरदार दमदार होगा लेकिन कहानी और स्टाइल थोड़ा अलग हो सकते हैं। इस फिल्म से सनी देओल को नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच भी मजबूत पकड़ मिलने की संभावना है। 

6) Baap (रिलीज डेट तय नहीं): पुराने साथियों के साथ एक्शन का फुल डोज 

बाप मूवी बन कर तैयार है, लेकिन रिलीज डेट फिक्स नहीं हुई है। इसमें सनी का 90 के एक्शन वाला अवतार दिखेगा। साथ में मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी हैं लिहाजा एक्शन का फुल डोज देसी स्टाइल में देखने को मिलेगा। 
 

