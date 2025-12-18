2025 के टॉप न्यूजमेकर: रिकॉर्ड तोड़ हिट्स, वेलनेस की नई लहर और शानदार वापसी जिन्होंने इंडस्ट्री हिला दी

साल 2025 ने जैसे स्टारडम की परिभाषा ही बदल दी है। इस साल कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने बड़े-बड़े OTT ऑफर ठुकराकर नई सोच की शुरुआत की, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, टीवी के आइकॉनिक शोज़ को फिर से जिंदा किया और दिग्गजों के साथ ग्लोबल पॉडकास्ट लॉन्च किए।

इन न्यूज़मेकर्स ने सिर्फ सुर्खियां नहीं बटोरीं, बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रुख बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि असली असर बोल्ड फैसलों और बिना समझौते की सच्चाई से आता है।

आमिर खान आमिर खान के लिए 2025 बेहद खास रहा। सितारे ज़मीन पर जैसी दिल छू लेने वाली स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के ज़रिए उन्होंने खास तौर से सक्षम बच्चों की ज़िंदगी को बेहद संवेदनशील तरीके से पर्दे पर दिखाया और 10 नए कलाकारों को मौका दिया। आमिर ने आसान रास्ता चुनने के बजाय सिनेमा के साथ खड़े रहने का फैसला किया और कथित तौर पर 120 करोड़ रुपए की OTT डील ठुकरा दी।

इसके बाद फिल्म को थिएटर के समर्थन में यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया, जिसकी काफी चर्चा हुई। अगस्त 2025 में उन्होंने कुली में एक खास कैमियो भी किया। इसी के साथ आमिर खान प्रोडक्शंस ने वीर दास के डायरेक्शन में बनने वाली स्पाई-कॉमेडी हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस समेत आने वाले नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दिया है।

दीपिका पादुकोण 2025 में दीपिका पादुकोण सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने सेट से बाहर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। इस साल वह LVMH प्राइज 2025 की जूरी सदस्य बनीं और इस तरह ग्लोबल फैशन की सबसे अहम दुनिया का हिस्सा बन गईं। इसके साथ ही उन्हें भारत की पहली मेंटल हेल्थ एंबेसडर भी नियुक्त किया गया, जिससे उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सालों से की जा रही अपनी आवाज़ को एक ठोस पहचान दी।

इस दौरान दीपिका ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की जैसे समाज में मौजूद झिझक, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन, और योग व ध्यान को मानसिक देखभाल का हिस्सा बनाना। यही वो साल रहा जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर एक जरूरी बहस छेड़ी, जो हाल के समय में भारतीय सिनेमा की सबसे अहम चर्चाओं में से एक बन गई।

जो बात शुरुआत में सिर्फ अपनी सेहत और निजी ज़िंदगी को महत्व देने तक सीमित थी, वही धीरे-धीरे पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बन गई। निर्देशक, अभिनेता, निर्माता, स्टूडियो से जुड़े लोग और दर्शक सभी इस पर खुलकर बात करने लगे। यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि सोच में बदलाव की शुरुआत थी। यह साफ हो गया कि दीपिका पादुकोण ही ऐसी शख्सियत हैं, जो अपने एक निजी फैसले से पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर सकती हैं।

यामी गौतम यामी गौतम के लिए 2025 बेहद शानदार साल रहा। नवंबर 2025 में आई कोर्टरूम ड्रामा हक़ में उन्होंने शाह बानो केस से प्रेरित किरदार निभाया, जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा। इससे पहले फरवरी 2025 में रिलीज़ हुई ओटीटी फिल्म धूम धाम में भी वह नज़र आई थीं, जिसे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन दोनों प्रोजेक्ट्स ने मिलकर यामी को एक बार फिर साबित कर दिया कि वह इस पीढ़ी की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं, और कई लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को नेशनल अवॉर्ड के काबिल बताया।

वहीं एक न्यूज़मेकर के तौर पर यामी हाल ही में तब चर्चा में आईं, जब उन्होंने बॉलीवुड में चल रहे “पेड हाइप” और “एक्सटॉर्शन” जैसे ट्रेंड के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि पैसे देकर तारीफ करवाना या नेगेटिव कैंपेन चलाना ईमानदार सिनेमा के लिए खतरा है, और यही बयान इंडस्ट्री से जुड़ी सबसे बड़ी और चर्चित खबर बन गया।

रणवीर सिंह रणवीर सिंह ने 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई धुरंधर के साथ साल की सबसे बड़ी सफलता दी, और फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म ने एक बार फिर उनके स्टारडम को मजबूत किया और उनकी बेहतरीन रेंज को साफ दिखाया। धुरंधर 2 की तैयारी के साथ रणवीर ने साबित कर दिया कि वह अपनी पीढ़ी के सबसे शानदार अभिनेता क्यों माने जाते हैं।

फिल्मों के अलावा रणवीर ने अपने बिज़नेस सफर को भी आगे बढ़ाया सुपरयू और प्रीमियम स्पिरिट ब्रांड्स लॉन्च किए, और आगे कई बड़े प्रोजेक्ट्स की लाइनअप भी तैयार है। सबसे खास बात यह रही कि 2025 में नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल में भी रणवीर सिंह का नाम जहां-जहां जुड़ा, वहां रिकॉर्ड टूटते चले गए। ऐसे में यह साल रणवीर सिंह के साथ “हिस्ट्री” लिखता हुआ नज़र आया।

हर्षवर्धन राणे हर्षवर्धन राणे इस साल खूब सुर्खियों में रहे। वैलेंटाइन वीक के दौरान सनम तेरी कसम की री-रिलीज़ ने जबरदस्त कमाई की और करीब 50 करोड़ रुपये जुटाकर 2025 की सबसे ज़्यादा कमाने वाली री-रिलीज़ बन गई। इसके साथ ही हर्षवर्धन ने एक्टिंग के साथ पढ़ाई को भी बराबर महत्व दिया और साइकोलॉजी (ऑनर्स) में मास्टर्स की पढ़ाई शुरू की, जिसे लोगों ने काफी सराहा। साल को और मजबूत बनाते हुए उनकी नई फिल्म एक दीवाने की दीवानियत भी थिएटर्स में रिलीज़ हुई, जिसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी ने 2025 में भारतीय टेलीविजन पर ऐतिहासिक वापसी की। उन्होंने 25 साल पहले एक मिसाल बन चुके शो को फिर से ज़िंदा किया और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में दोबारा तुलसी के रूप में लौटीं। इस वापसी के साथ वह टीवी की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली सितारों में शामिल हो गईं और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा सांस्कृतिक पल रचा जिसने हर उम्र के दर्शकों को टीवी स्क्रीन से जोड़ दिया। शो ने रिकॉर्ड व्यूअरशिप दर्ज की और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया।

इसके साथ-साथ स्मृति ईरानी ने वैश्विक स्तर पर जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समानता की अपनी आवाज़ को और मज़बूत किया, बड़े लीडरशिप अवॉर्ड्स जीते और राजनीति में एक असरदार चेहरा बनी रहीं। नीतियों, मीडिया और बड़े मंचों पर उनकी मौजूदगी लगातार बनी रही। महिलाओं, युवाओं और माताओं से जुड़े मुद्दे देश के सबसे बड़े टीवी शो के ज़रिये हर घर तक पहुंचे। स्मृति ईरानी ने यह साबित किया कि जो वादे उन्होंने नीति और राजनीति में किए थे, वही असर वह मनोरंजन की दुनिया में भी दिखा सकती हैं और यह अपने आप में बिल्कुल नया और खास था।

निखिल कामथ उद्यमी और निवेशक निखिल कामथ इस साल कई वजहों से सुर्खियों में रहे। खास तौर पर उनके लोकप्रिय पॉडकास्ट पीपल बाय WTF ने जबरदस्त चर्चा बटोरी। इस साल पॉडकास्ट को सबसे ज़्यादा पहचान तब मिली, जब उन्होंने दुनिया के बड़े बिज़नेस लीडर एलन मस्क को एक खुले और लंबी बातचीत के लिए होस्ट किया। इस एपिसोड के बाद उद्यमिता, आने वाले समय की स्किल्स और इनोवेशन को लेकर बड़े पैमाने पर बातचीत शुरू हुई। निखिल कामथ का पॉडकास्ट सिर्फ इंटरव्यू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ऐसे मुद्दों पर चर्चा का मंच बन गया, जिन पर लोग सोचने और बात करने लगे।

आदित्य धर आदित्य धर की धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया और रिलीज़ के बाद लंबे समय तक दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचती रही। मजबूत कहानी, असरदार डायलॉग और भरोसेमंद डायरेक्शन ने फिल्म को अलग पहचान दी। धुरंधर के साथ आदित्य धर ने दिखा दिया कि वह बड़े पैमाने की फिल्म को समझदारी और मजबूती के साथ संभाल सकते हैं। इस फिल्म की कामयाबी ने उन्हें साल के सबसे प्रभावशाली डायरेक्टर्स में शामिल कर दिया है।

आर्यन खान आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स पर अपनी पहली निर्देशित वेब सीरीज़ द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड के साथ पूरे देश में जबरदस्त चर्चा बटोरी। दमदार कहानी, मजबूत क्लाइमेक्स, साफ़-सुथरे निर्देशन, बेहतरीन कास्टिंग और संगीत के लिए शो को खूब सराहा गया। यह सीरीज़ कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए हफ्तों तक ट्रेंड करती रही और नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश शोज़ की लिस्ट में भी शामिल हुई। इसी के साथ आर्यन खान साल के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले चेहरों में से एक बन गए।

इमरान हाशमी इमरान हाशमी के लिए 2025 काफी खास रहा, जहां उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज़ दोनों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुई एक्शन-थ्रिलर ग्राउंड ज़ीरो में वह बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट की भूमिका में नजर आए, जो एक सच्चे ऑपरेशन से प्रेरित थी। नवंबर में उनकी कोर्टरूम ड्रामा हक़ रिलीज़ हुई, जिसमें उन्होंने यामी गौतम के साथ काम किया। इसके अलावा, इमरान ने आर्यन खान की वेब सीरीज़ द बैं*ड्स ऑफ बॉलीवुड में एक खास कैमियो भी किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। दर्शकों ने उन्हें एक बार फिर उसी पुराने पसंदीदा हीरो के रूप में देखा, जिसे वे सालों से प्यार करते आए हैं।

जैसे ही 2025 का पर्दा गिरता है, ये सभी नाम अपने पीछे बदलाव और असर की एक मजबूत छाप छोड़ जाते हैं। रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियों से लेकर दुनिया भर में चलने वाली चर्चाओं तक, इनके फैसलों ने एंटरटेनमेंट की एक नई और रोमांचक दिशा तय कर दी है। अब साफ है कि आगे और भी बड़े, शानदार और यादगार पल आने वाले हैं।