Hanuman Chalisa

पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं 2025 की सबसे चर्चित ओटीटी सीरीज

WD Entertainment Desk

शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (14:22 IST)
2025 भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज के लिए एक यादगार साल साबित हुआ। TVF की पंचायत सीजन 4 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली वापसी से लेकर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड और खौफ जैसे बोल्ड और चर्चित टाइटल्स तक, पूरे साल भारतीय स्ट्रीमिंग कंटेंट ने बातचीत पर राज किया।
 
यह सचमुच ऐसा साल था जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। पंचायत और द फैमिली मैन जैसी फैन-फेवरेट फ्रेंचाइज़ी नए सीज़न के साथ लौटीं और अपनी जबरदस्त लोकप्रियता पर खरी उतरीं, वहीं ब्लैक वारंट और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसे नए और रिस्क लेने वाले शोज़ ने नई आवाज़ों और कहानियों को सामने रखा। 
 
क्राइम थ्रिलर और पॉलिटिकल ड्रामा से लेकर सादगी भरी कॉमेडी और रहस्यमयी कहानियों तक, 2025 ने भारतीय ओटीटी स्टोरीटेलिंग का स्तर और ऊंचा कर दिया। आइए नज़र डालते हैं उन भारतीय ओटीटी सीरीज़ पर, जिन्होंने 2025 में इंटरनेट पर धूम मचाई और दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखा।
 
TVF की पंचायत सीजन 4
एक बार फिर भारतीय ओटीटी का दिल फुलेरा में धड़का। पंचायत सीजन 4 ने अपने सादे ह्यूमर, इमोशनल गहराई और जुड़ाव भरी कहानी के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया, मीम्स और फैन चर्चाओं पर इस शो का साफ़ दबदबा रहा, जिसने हर उम्र और हर इलाके के दर्शकों से TVF के खास रिश्ते को फिर साबित किया।
 
पाताल लोक सीजन 2
गहरी, पकड़ बनाने वाली और समाज से जुड़ी पाताल लोक सीज़न 2 और भी बड़े दांव और गहरे किरदारों के साथ लौटी। इसके विषयों, अभिनय और राजनीतिक संकेतों को लेकर ऑनलाइन ज़ोरदार चर्चाएं हुईं।
 
द फैमिली मैन सीजन 3
साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की गई वापसी में से एक, द फैमिली मैन सीज़न 3 ने एक्शन, ह्यूमर और इमोशन को बेहतरीन तरीके से मिलाया। इसकी रिलीज़ एक बड़े इंटरनेट इवेंट में बदल गई, जहाँ फैंस हर मोड़ और हर सीन पर चर्चा करते दिखे।
 
द रॉयल्स
चमक-दमक और हाई ड्रामा से भरी इस सीरीज़ ने बहुत जल्दी अपना दर्शक वर्ग बना लिया। बड़े पैमाने, दमदार परफॉर्मेंस और बिंज-वॉच करने लायक कहानी के चलते द रॉयल्स उन लोगों की पसंद बनी, जो एंटरटेनमेंट के साथ हल्का-फुल्का कंटेंट चाहते थे।
 
ब्लैक वारंट
एक सख़्त और दमदार क्राइम ड्रामा, ब्लैक वारंट ने अपनी रॉ और सच्ची कहानी और मज़बूत अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। धीरे-धीरे इसकी चर्चा बढ़ी और यह साल के सबसे ज़्यादा बात किए जाने वाले नए शोज़ में शामिल हो गया।
 
खौफ
डरावना और बेचैन करने वाला खौफ हॉरर-थ्रिलर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। इसकी रहस्यमयी कहानी और मज़बूत पेशकश ने इसे सोशल मीडिया और जॉनर से जुड़ी चर्चाओं का हिस्सा बना दिया।
 
स्पेशल ऑप्स सीजन 2
जासूसी की हाई-स्टेक्स कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल ऑप्स सीज़न 2 ने बड़े पैमाने, सस्पेंस और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ फ्रेंचाइज़ी के फैंस को पूरी तरह जोड़े रखा।
 
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
बिना किसी झिझक के ग्लैमरस और मीम्स से भरी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड साल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सीरीज़ में से एक बनी। ग्लैमर की दुनिया के पीछे की झलक और पॉप-कल्चर मोमेंट्स के चलते यह शो इंटरनेट पर छाया रहा और लोगों की गिल्टी-प्लेज़र वॉचलिस्ट में शामिल हो गया।
 
2025 भारतीय ओटीटी के लिए क्यों रहा खास
2025 को खास बनाने वाली बात थी कहानियों की विविधता और आत्मविश्वास। चाहे पंचायत की इमोशन से भारी सादगी हो, पाताल लोक जैसे क्राइम ड्रामा की गहराई हो या द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसी बातचीत छेड़ने वाली बेबाक सीरीज, भारतीय ओटीटी कंटेंट ने यह साबित कर दिया कि वह एक साथ मनोरंजन भी कर सकता है, सोचने पर मजबूर भी कर सकता है और दिल से जुड़ भी सकता है।

