Year Ender 2025: रवीना टंहन की बेटी राशा से लेकर सैफ के बेटा इब्राहिम तक, इन स्टारकिड्स ने रखा बॉलीवुड में कदम

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (13:09 IST)
साल 2025 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत खास रहा है। इस साल कई हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। वहीं कई नए सितारें भी 2025 में बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिले है। बी-टाइन के कई स्टारकिड्स ने भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और फैंस का दिल जीता। 
 
देखिए साल 2025 में किन नए चेहरों ने इंडस्ट्री में कदम रखा-
 
webdunia
सारा अर्जुन
साउथ एक्ट्रेस सारा अर्जुन का बॉलीवुड डेब्यू काफी धमाकेदार रहा। वह फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अपोजिट नजर आईं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड ब्रेक किए। हालांकि सारा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 
 
webdunia
राशा थडानी
रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने फिल्म 'आजाद' से अपने एक्टिंग करियर की की थी। यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन राशा की एक्टिंग को काफी सरहाना मिली। 
 
webdunia
अमन देवगन
अजय देवगन के भांजे अमन देवगन ने भी फिल्म 'आजाद' से डेब्यू किया। अमन देवगन की फिल्म 'आजाद' बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी।
 
webdunia
अहान पांडे
अनन्या पांडे के कजिन अहान पांडे का बॉलीवुड डेब्यू काफी धमाकेदार रहा। उनकी फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया। अहान ने अपने रफ लुक से ऑडियंस का दिल जीत लिया। 
 
webdunia
वीर पहाड़िया
वीर पहाड़िया ने फिल्म 'स्काई फोर्स' से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म में वह अक्षय कुमार जैसे दमदार कलाकार के साथ नजर आए थे। 
 
webdunia
इब्राहिम अली खान
सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान ने भी फिल्म 'नादानियां' से ‍एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद वह इसी साल रिलीज सरजमीं में भी नजर आए। 
 
webdunia
शनाया कपूर
संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह विक्रांत मैसी संग नजर आई थीं। 
 
webdunia
आर्यन खान 
सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि उन्होंने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया। आर्यन की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को काफी पसंद किया गया। 
 
webdunia
अनीत पड्डा 
अनीत पड्डा का बड़े पर्दे पर डेब्यू काफी अच्छा रहा। वह सैयारा में अहान पांडे संग नजर आईं। पर्दे पर दोनों की केमेस्ट्री को काफी पसंद किया गया। 

