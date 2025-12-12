ईयर एंडर 2025: क्रेजी में सोहम शाह से लेकर होमबाउंड में विशाल जेठवा तक, यह रहीं साल की सबसे कम आंकी गई बेहतरीन परफॉर्मेंस

2025 के खत्म होने के साथ अब सही समय है उन फिल्मों और कलाकारों को याद करने का, जिन्होंने भले ही ज़्यादा चर्चा नहीं बटोरी, लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। इस साल ऐसे कई शानदार परफ़ॉर्मेंस देखने को मिले जो सधे हुए, भावनाओं से भरे और बेहद असरदार थे और शायद मेनस्ट्रीम के रडार में नहीं आए।

इन कलाकारों ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि उन्हें पूरी तरह जी लिया और अपनी एक्टिंग से फिल्मों को उम्मीद से ज्यादा मजबूत और यादगार बना दिया। 2025 के सबसे नज़रअंदाज किए गए लेकिन सच में बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस को छोटा-सा सलाम-

स्टोलन में अभिषेक बनर्जी फिल्म स्टोलन में अभिषेक बनर्जी ने अपने करियर की सबसे गहरी और असरदार एक्टिंग में से एक दी। बिना ज़्यादा बोले, सिर्फ़ अपने चेहरे, आंखों और शांत लम्हों से उन्होंने डर, ग्लानि (गिल्ट) और बेकरारी में टूट रहे एक आदमी को बेमिसाल तरीके से दिखाया। उनकी सादगी ही उनकी ताकत बनी उनकी हर खामोशी जो शब्दों से ज़्यादा बोलती दिखी। ये ऐसा परफ़ॉर्मेंस था जिसे और ज़्यादा बात, तारीफ और पहचान मिलनी चाहिए थी।

क्रेजी में सोहम शाह फिल्म क्रेजी में सोहम शाह ने जबरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी। इस वन मैन वाली कहानी में उन्होंने मुश्किल और बदलती कहानी को बड़ी ही गहराई से निभाया। कभी उथल-पुथल, कभी पूरी पकड़ दोनों के बीच उनका बदला हुआ रूप उनका शानदार वर्सेटाइल टैलेंट दिखाता है। कहानी जितनी टेढ़ी थी, सोहम उतने ही सटीक और असरदार नज़र आए, और दर्शक पूरी तरह उनमें खो गए। फिल्म की तारीफ़ तो खूब हुई, लेकिन उनकी एक्टिंग अब भी कम आंकी गई है, लेकिन असल में उन्हें और भी ज़्यादा तारीफें और तालियाँ मिलनी चाहिए थीं।

Mrs. में सन्या मल्होत्रा फिल्म Mrs. में सन्या मल्होत्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अपनी पीढ़ी की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपने किरदार को मासूमियत और हिम्मत के बेहतरीन मेल के साथ निभाया, जहाँ हर छोटी भावनात्मक झलक भी असर छोड़ती है। पहचान, फर्ज़ और अपनी चाहतों के बीच जूझती एक महिला का उनका यह चित्रण बेहद शानदार और दिल छू लेने वाला था। यह पूरी तरह सच्चा, सहज और हम सबके दिल के क़रीब रह गया।

सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव में आदर्श गौरव सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव में आदर्श गौरव ने सादगी और सपनों से भरे छोटे शहर के एक नौजवान की मासूमियत और उम्मीदों को बेहद ईमानदारी से दिखाया। उनका अभिनय एक तरफ बेहद प्यारा है, तो दूसरी तरफ बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ। उन्होंने बड़ी आसानी से फिल्म की रूह, उसका दिल और उसकी हंसी को अपने कंधों पर उठाया है। ये उस तरह का प्रदर्शन है जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी याद रहता है और दिल में बस जाता है।

कांतारा चैप्टर 1 में गुलशन देवैया अपने दमदार और बदलते रहने वाले अभिनय के लिए मशहूर गुलशन देवैया कांतारा चैप्टर 1 में एक शांत लेकिन गहरी आग लेकर आए। उनके किरदार ने कहानी में रहस्य, गहराई और गंभीरता की एक अलग परत जोड़ दी, जिससे फिल्म का बड़ा पैमाना और भी मजबूत और दमदार लगा। उनका परफॉर्मेंस बेहद नियंत्रित, सधा हुआ और असरदार था, ऐसा जिसे फिल्म की चर्चा में कहीं ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए थी।

होमबाउंड में विशाल जेठवा विशाल जेठवा हर बार अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित करते हैं, और होमबाउंड में उनका काम फिर दिखाता है कि वह कितने अच्छे एक्टर हैं। उनका अभिनय सच्चा और दिल छू लेने वाला है और इस साल की सबसे मजबूत परफॉर्मेंस में से एक रहा। उन्होंने जिस तरह अपने किरदार का दर्द, डर और उम्मीदों का संघर्ष दिखाया, वह बहुत गहरा असर छोड़ता है। उनका यह रोल देखने वाले के मन में बस जाता है, जो कि बेहद सादगी भरा और बहुत भावुक करने वाला है।

2025 में कई शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलीं, लेकिन इन एक्टर्स ने कुछ अलग ही कमाल किया। दरअसल इनकी परफॉर्मेंस में सच्चाई, गहराई और दिल से की गई एक्टिंग थी। बड़ी फिल्मों की भीड़ में भले ही इनके काम पर उतना ध्यान नहीं गया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इस साल की सबसे असरदार कहानियों में गिनी जाएंगी।