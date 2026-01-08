Biodata Maker

चित्रांगदा का अनोखा इंटरव्यू: सलमान की गलवान, बेटे से लेकर तो स्मिता पाटिल से तुलना तक

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (17:42 IST)
चित्रांगदा ने सलमान खान के साथ आने वाली फिल्म ‘गलवान’ पर भी बात की और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ‘रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स’ में लीड रोल निभा रहीं अभिनेत्री ने वेबदुनिया को दिए एक्सक्लूसिव वीडियो इंटरव्यू में अपनी फिल्म, अपने सफर और निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की।
 
चित्रांगदा ने कहा कि इस फिल्म का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। इंटरव्यू में उन्होंने दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल से तुलना पर भी अपनी बेबाक राय रखी और बताया कि वह इस तरह की तुलना को कैसे देखती हैं।
इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे जोरावर को लेकर भावुक बातें कीं और कहा कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह इमोशनल है। यह इंटरव्यू चित्रांगदा सिंह के उस पक्ष को दिखाता है, जो बहुत कम देखने को मिलता है।

