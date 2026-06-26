मैं दीपिका पादुकोण से तुलना से नहीं डरती: कृति सेनन ने Cocktail 2 पर तोड़ी चुप्पी, शाहिद कपूर को लेकर भी कह दी बड़ी बात

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों Cocktail 2 को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही उनकी तुलना दीपिका पादुकोण के आइकॉनिक किरदार 'वेरोनिका' से की जा रही है। लेकिन कृति इस तुलना से बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं हैं। फिल्मफेयर मैगजीन के जून कवर इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बताया कि उन्हें तुलना की पूरी उम्मीद है, लेकिन उनका किरदार 'Ally' पूरी तरह अलग है। इतना ही नहीं, उन्होंने शाहिद कपूर की जमकर तारीफ की, अपने करियर की असुरक्षाओं पर बात की और अपने सबसे बड़े डर का भी खुलासा किया।

'Ally' बनने के लिए होमी अडजानिया से ली प्रेरणा कृति सेनन ने बताया कि होमी अडजानिया ने उन्हें 'Ally' के किरदार को समझने में सबसे ज्यादा मदद की। उन्होंने कहा, "होमी अडजानिया। वह पूरी तरह Ally नहीं हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व से मैं Ally को समझ पाई। उनका स्वभाव बेहद कूल है। उन्होंने दुनिया देखी है, खूब यात्राएं की हैं। उनका नजरिया बहुत खुला और आजाद है। वह किसी को जज नहीं करते और Ally में भी यही खूबियां हैं। मुझे याद है, मैंने उनसे कहा था, 'मुझे नहीं लगता कि मैं एक कूल इंसान हूं।' कूल बनने की कोई तैयारी नहीं होती, यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति होती है।"

'मैं Ally जैसी बिल्कुल नहीं हूं' कृति ने स्वीकार किया कि इस किरदार को निभाना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनका स्वभाव Ally से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा, "मैं Ally जितनी बेफिक्र नहीं हूं। उसने जिंदगी को अलग तरह से जिया है। वह किसी को जज नहीं करती, जबकि मैं हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूं। मैं विश्लेषण करने वाली और तार्किक इंसान हूं, जबकि Ally पूरी तरह आजाद ख्यालों वाली है और समाज के बनाए नियमों में बंधकर नहीं जीती।"

'होमी ने Cool बनाया, अनाइता ने Hot' फिल्म में कृति का ग्लैमरस लुक भी काफी चर्चा में है। उन्होंने बताया कि इस लुक में उनका ज्यादा योगदान नहीं था। कृति ने हंसते हुए कहा, "मेरा इसमें बिल्कुल कोई इनपुट नहीं था। जब मैंने Ally के कपड़े देखे तो मुझे लगा कि अब मुझे अपनी बॉडी पर बहुत मेहनत करनी होगी। मुझे फिट, टोंड और बीच बॉडी बनानी थी। यही मेरा इकलौता इनपुट था।" इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "होमी ने मुझे Cool बनाया और अनाइता ने मुझे Hot बना दिया।"





शाहिद कपूर की तारीफ में पढ़े कसीदे 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' के बाद कृति और शाहिद कपूर एक बार फिर Cocktail 2 में साथ नजर आएंगे। कृति ने शाहिद की तारीफ करते हुए कहा, "वह बेहद इंटेलिजेंट एक्टर हैं। मुझे सच में लगता है कि वह एक फिल्म डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि वह निर्देशन करें, क्योंकि उन्हें फिल्ममेकिंग की गहरी समझ है।"

दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री पर कृति ने कहा, "हमारी केमिस्ट्री में कुछ इलेक्ट्रिक है, जिसे Cocktail 2 में और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। इस बार मैं इंसान का किरदार निभा रही हूं। Ally और कुणाल के बीच एक मजबूत, इलेक्ट्रिक और हल्की सेंसुअस केमिस्ट्री है, जहां दोनों के बीच गहरी बातचीत भी होती है।"

दीपिका पादुकोण से तुलना पर क्या बोलीं? Cocktail के पहले पार्ट में दीपिका पादुकोण की 'वेरोनिका' आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। ऐसे में तुलना होना तय माना जा रहा है। इस पर कृति ने बेबाकी से कहा, "नहीं, मुझे इससे डर नहीं लगता। क्या मुझे इसकी उम्मीद है? हां, बिल्कुल है। यह स्वाभाविक है क्योंकि मैं उसी फ्रेंचाइजी की फिल्म कर रही हूं। दोनों किरदारों की ऊर्जा थोड़ी मिलती-जुलती है। दोनों थोड़े बिंदास, बेफिक्र और आजाद ख्यालों वाले हैं। लेकिन Ally और Veronica दोनों पूरी तरह अलग हैं और मुझे खुशी है कि दोनों अलग हैं।"

'दूसरों से नहीं, खुद से आगे निकलना चाहती हूं' इंडस्ट्री में तुलना और प्रतिस्पर्धा को लेकर कृति ने कहा, "अगर आप खुद को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने वाली बातें होती हैं, जिनसे दूसरों को असुरक्षित महसूस कराया जाता है। हर कलाकार अपने साथ कुछ अलग लेकर आता है। मेरी असली रेस सिर्फ खुद से है। मैं हमेशा अपने पिछले काम से बेहतर करना चाहती हूं।"

उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष को याद करते हुए कहा, "जब आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते तो खुद को साबित करने की भूख होती है। लेकिन जब आप ऐसा कर लेते हैं तो वह असुरक्षा खत्म हो जाती है। अब मेरे लिए सबसे बड़ा रोमांच नए चैलेंज लेना और हर बार कुछ अलग करना है।"





कृति ने बताया अपना सबसे बड़ा डर इंटरव्यू के सबसे भावुक पल में कृति ने अपने सबसे बड़े डर का खुलासा भी किया। उन्होंने कहा, "अपने किसी प्रिय इंसान को खो देना... और कभी-कभी मुझे मन के किसी कोने में यह डर भी रहता है कि एक दिन मैं कैमरे के सामने खड़ी रहूं और अभिनय ही न कर पाऊं।"

कृति सेनन का यह इंटरव्यू बताता है कि वह सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर ही नहीं, बल्कि खुद को एक कलाकार के रूप में लगातार बेहतर बनाने की कोशिश में भी जुटी हुई हैं। Cocktail 2 में उनका नया अंदाज देखने के लिए फैंस की उत्सुकता अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।