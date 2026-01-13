Dharma Sangrah

मर्दानी 3 की विलेन अम्मा ने मचाया तहलका, मल्लिका प्रसाद बोलीं – “मैं अभिभूत हूँ”

WD Entertainment Desk

मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (13:07 IST)
यश राज फिल्म्स ने जब मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज़ किया, तो देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया। इस बार चर्चा सिर्फ एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में रानी मुखर्जी की दमदार वापसी को लेकर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ध्यान खींचा है फिल्म की खौफनाक विलेन ‘अम्मा’, जिसे अभिनेत्री मल्लिका प्रसाद ने निभाया है।
 
मर्दानी फ्रैंचाइज़ी पहले भी अपने सशक्त और डरावने खलनायकों के लिए जानी जाती रही है, और मर्दानी 3 ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया है। ट्रेलर में ‘अम्मा’ की झलक ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया है।
 
सोशल मीडिया पर ‘अम्मा’ को लेकर उबाल
पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर ‘अम्मा’ को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कहीं डर, कहीं गुस्सा और कहीं नफरत, दर्शकों की भावनाएँ खुलकर सामने आ रही हैं।
 
लोग खास तौर पर मल्लिका प्रसाद की डरावनी स्क्रीन प्रेजेंस और उनके किरदार की तीव्रता की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म में अम्मा एक क्रूर मानव तस्करी रैकेट की मास्टरमाइंड है, जो शिवानी शिवाजी रॉय के साथ एक जबरदस्त टकराव की नींव रखती है।
 
दर्शकों का कहना है कि अम्मा का यह कच्चा और असहज कर देने वाला चित्रण फ्रैंचाइज़ी में एक नई मनोवैज्ञानिक और सिहरन पैदा करने वाली परत जोड़ता है।
 
मल्लिका प्रसाद बोलीं – “मर्दानी 3 मेरे करियर का सबसे निर्णायक अनुभव”
मिल रहे प्यार और प्रतिक्रियाओं पर बात करते हुए मल्लिका प्रसाद कहती हैं, “मर्दानी 3 मेरे करियर के सबसे निर्णायक अनुभवों में से एक है। अम्मा बुरी है, लेकिन उसके भीतर एक उग्र आत्मा है। उसे जीवंत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। ऐसे किरदार आपसे यह मांग करते हैं कि आप अपनी सुविधाओं को त्यागें, अपने भीतर के अंधेरे से रूबरू हों और खुद से बड़ी सच्चाई के साथ खड़े हों। अम्मा ने मुझे उन तरीकों से चुनौती दी, जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने इस प्रक्रिया का भरपूर आनंद लिया और इस अवसर के लिए मैं बेहद आभारी हूँ।”
 
यशराज और टीम के लिए जताया आभार
वह आगे कहती हैं, “अभिराज का दिल से धन्यवाद, उनके भरोसे, उनके सौम्य स्वभाव और उनके अडिग विज़न के लिए। यश राज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा सर के प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता, जिनके विश्वास ने मुझे अम्मा जैसे किरदार को इतनी स्वतंत्रता के साथ गढ़ने का अवसर दिया। शानू शर्मा का भी धन्यवाद, जो आज मैं जहाँ हूँ, उसकी एक बड़ी वजह हैं।”
 
पूरी टीम को बताया प्रेरणास्रोत
मल्लिका प्रसाद आगे जोड़ती हैं, “पूरी कास्ट में असाधारण प्रतिभा, अनुशासन और उदारता है। उनके साथ खड़ा होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सबसे बढ़कर, मेरा सम्मान पूरी क्रू के लिए है। उनकी प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता पूरी कहानी को ऊँचाई देती है। उनकी गर्मजोशी ने हर दिन सेट पर जाना एक खुशी बना दिया।”
 
रानी मुखर्जी और मर्दानी की विरासत
मल्लिका कहती हैं, “मर्दानी फ्रैंचाइज़ी असहज सच्चाइयों का सामना करने और ज़रूरी संवाद आगे बढ़ाने की एक सशक्त विरासत रखती है और उस यात्रा का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में एक बार फिर शानदार हैं और वे उन असली महिलाओं की कहानियाँ सामने लाती हैं, जो दुनिया में अकल्पनीय अपराधों से लड़ रही हैं।”
 
वह आगे कहती हैं, “ये अनसुनी नायिकाएँ ही हैं, जिनकी वजह से मैं अम्मा के अंधेरे को पूरे विश्वास के साथ टटोल पाती हूँ।”
 
“अम्मा जैसी दिखती है, वैसी है नहीं”
अंत में मल्लिका प्रसाद कहती हैं, “मैं आभारी हूँ कि अम्मा का किरदार मुझे उस जटिल महिला की परतों को टटोलने का मौका देता है, जो हमारी दुनिया के अंधेरे अंडरबेली में रहती है। मुझे खुशी है कि स्क्रिप्ट और अभिराज ने इस कहानी को आसान काले-सफेद नजरिए से दूर रखा और अम्मा को गहराई और आयाम दिए।”
 
वह आगे जोड़ती हैं, “मर्दानी 3 के ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स मेरे लिए अभिभूत कर देने वाला है। अम्मा को लेकर जो जिज्ञासा और उत्साह दिख रहा है, उससे मैं सच में विनम्र महसूस कर रही हूँ। जिन्होंने भी संदेश भेजे, अपनी प्रतिक्रियाएँ साझा कीं या ट्रेलर की तीव्रता को अपनाया—आप सभी का धन्यवाद।”
 
और अंत में, “मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि दर्शक अम्मा की दुनिया में कदम रखें, उसकी सभी विरोधाभासी परतों से मिलें और उस आग को महसूस करें, जो उसे आगे बढ़ाती है। वह जैसी दिखती है, वैसी है नहीं… और यही उसकी ताकत है। मर्दानी 3, 30 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।”
 
क्या है मर्दानी 3 की खासियत?
अभिराज मिनावाला के निर्देशन में और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3, सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाती है।
 
जहाँ मर्दानी ने मानव तस्करी की सच्चाई दिखाई थी और मर्दानी 2 ने एक सीरियल रेपिस्ट की विकृत मानसिकता को उजागर किया था, वहीं मर्दानी 3 समाज की एक और क्रूर सच्चाई में गहराई से उतरने का वादा करती है।
 
मर्दानी 3 30 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

