लगातार दो 100 करोड़ी फिल्म के साथ 2026 में एंट्री कर रहे आयुष्मान खुराना, बोले- बेहद उत्साहित हूं

बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने 2025 में इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक होने की अपनी साख को पूरी तरह साबित किया है। उनके करियर की पहली फेस्टिवल रिलीज 'थामा' ने 100 करोड़ क्लब में शानदार एंट्री की, जो आयुष्मान की पांचवीं 100 करोड़ की फिल्म होने के साथ-साथ उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर भी बनी।

जहां आयुष्मान हमेशा कंटेंट-ड्रिवन कहानियों के प्रति अपने लगाव को खुलकर स्वीकार करते हैं—जहां आम आदमी हीरो होता है—वहीं अब वह नए साल में अपने गेम को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में हैं। 2026 में उनकी चार फिल्मों का दमदार लाइनअप है, जिन्हें सम्पूर्ण पारिवारिक मनोरंजन के तौर पर पेश किया जा रहा है।

आयुष्मान कहते हैं, पोस्ट-पैंडेमिक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस का टेक्सचर पूरी तरह बदल चुका है और ऐसे समय में यह सफलता बेहद संतोषजनक लगती है। मेरा दिल कृतज्ञता से भरा है कि ड्रीम गर्ल 2 और थामा दोनों सफल रहीं। 2026 में लगातार दो 100 करोड़ की हिट फिल्मों के साथ कदम रखना मेरे लिए बेहद रोमांचक है। नए साल की शुरुआत में मैं पति पत्नी और वो दो को लेकर उत्साहित हूं—यह एक साफ-सुथरी पारिवारिक कॉमेडी है और ऐसी फिल्मों की हमेशा जगह रहती है।

उन्होंने आगे कहा, इसके बाद सूरज बड़जात्या सर की अगली फिल्म है। बड़े निर्देशक होने के बावजूद वह बेहद सरल, विनम्र और उतने ही मेहनती इंसान हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, वह यह है कि वह सिनेमा के सच्चे विद्यार्थी हैं और पूरी लगन से काम करते हैं। मैं उनके पारिवारिक मनोरंजन सिनेमा का बड़ा फैन हूं। इस जॉनर में वह मास्टर हैं और आज के समय में इस तरह की फिल्मों की भारी कमी है। सूरज सर से बेहतर यह कोई नहीं कर सकता।

आयुष्मान ने कहा, उनकी फिल्म में जो बात मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है, वह यह है कि हीरो सिर्फ एक किरदार नहीं होता, बल्कि पूरी फैमिली कहानी के केंद्र में होती है। यही बात इसे खास बनाती है। सूरज बड़जात्या की फिल्म में लीडिंग मैन एक क्विटेसेंशियल ‘ग्रीन फ्लैग’ होता है, जो आज के दौर की भीड़ से बिल्कुल अलग और ताजगी भरा एहसास देता है।

उन्होंने कहा, मैं आमतौर पर ऐसे किरदार निभाता हूं जो खामियों से भरे होते हैं और समय के साथ बदलते हैं, लेकिन यह फिल्म अलग है—यह एक आदर्श, सशक्त परिवार को हीरो के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसी फैमिली को पर्दे पर देखना प्रेरणादायक और बेहद भावनात्मक होगा।

इसके बाद आयुष्मान 2026 की शुरुआत में अपनी अनटाइटल्ड और बेहद चर्चित वायआरएफ–पोशम पा प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा उनकी धर्मा सिख्या फिल्म भी रिलीज़ होगी—जो हिंदी सिनेमा में एक अनोखी स्पाई कॉमेडी मानी जा रही है और जॉनर ब्रेकर बताई जा रही है।

आयुष्मान इस बात से खुश हैं कि वह हमेशा अपने निर्माताओं के लिए सुरक्षित साबित होते हैं, खासकर उन फिल्मों की लागत को देखते हुए जिनका वह हिस्सा बनते हैं। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का ‘मिस्टर ROI’ कहा जाता है।

वे कहते हैं, मैं एक प्रोड्यूसर-फ्रेंडली एक्टर हूं। जब मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए कमिट करता हूं और शूट पर जाता हूं, तो चीज़ों को सरल रखने की कोशिश करता हूं—यहां तक कि अपनी एंटॉरेज के साथ भी। मेरे लिए सिर्फ स्क्रिप्ट चुनना ही नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल के तौर पर मैं कैसा हूं, यह भी उतना ही अहम है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं खुद को पहले एक सहयोगी मानता हूं, न कि सिर्फ एक लीडिंग हीरो के रूप में देखे जाने पर केंद्रित रहता हूं।

आयुष्मान को फ्रेंचाइजी स्टार्टर के तौर पर भी जाना जाता है—ड्रीम गर्ल, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो, थामा और अंधाधुन जैसी सफल फ्रेंचाइजी फिल्मों की शुरुआत करने वाले अभिनेता के तौर पर।

वह कहते हैं, किसी फ्रेंचाइजी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी पिछली सफलता की विश्वसनीयता होती है—चाहे वह बधाई हो हो या ड्रीम गर्ल। मैं भविष्य में अंधाधुन 2 को भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आज दर्शक नई फिल्म देखने के लिए ज्यादा चयनशील हो गए हैं, इसलिए प्राथमिकता हमेशा एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की होती है।

उन्होंने कहा, ऐसे में जब आपके पास एक सफल फ्रेंचाइजी का साथ होता है, तो यह मददगार साबित होता है। पति पत्नी और वो दो मुझे संजीव कुमार की 1978 की हिट फिल्म की याद दिलाती है। यह एक शानदार आईपी है, जिसे अब जूनो चोपड़ा के नेतृत्व में बी.आर. चोपड़ा फिल्म्स संभाल रही है। यह वाकई एक बेहद रोमांचक फिल्म है।