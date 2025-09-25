लता मंगेशकर की जयंती पर रिलीज होगा '120 बहादुर' का खास टीजर, गूंजेगा देशभक्ति गीत ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म '120 बहादुर' का पहला टीजर सोशल मीडिया और ट्रेड सर्किल में आते ही दिलों को जीत रहा है। इसका ग्रैंड स्केल, इंटेंसिटी और इमोशनल गहराई सभी को पसंद आ रही है।

ऐसे में इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब मेकर्स फिल्म का दूसरा टीजर लाने के लिए तैयार हैं, जो कि लेजेंडरी लता मंगेशकर जी की जयंती पर 28 सितंबर को रिलीज की जाएगा।

यह गीत 1962 के भारत–चीन युद्ध में सैनिकों की बलिदानी को याद करता है और आज भी इसे त्याग और वीरता का प्रतीक माना जाता है। इस गाने पर पहली बार लता मंगेशकर ने 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस के मौके पर परफॉर्म किया था, जिसने पूरे देश को भावनाओं की गहराई में डूबो दिया।

टीज़र 2 ऑफ 120 बहादुर भाईचारे, देशभक्ति और चार्ली कंपनी के 120 जवानों की बहादुरी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसमें उनकी निडरता और जज़्बे की एक झलक देखने को मिलेगी।

फरहान अख्तर ने कहा, आज के दिन ‘120 बहादुर’ का टीज़र 2 पेश करना बेहद खास है। यह गीत 1962 के भारत-चीन युद्ध के बहादुर सैनिकों और शहीदों के लिए लिखा गया था और लता जी ने इसे लाइव गाया था। जिसकी रिकॉर्डिंग आज भी पूरे देश की आत्मा को छू लेती है। ऐसे में हमारी फिल्म का संदेश कवि प्रदीप जी के दिल छू लेने वाले शब्दों से पूरी तरह मेल खाता है।

फिल्म का निर्देशन किया है रज़नीश 'रेज़ी' घई ने और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज) ने प्रोड्यूस किया है। एक्सल एंटरटेनमेंट की '120 बहादुर' सिनेमाघरों में 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ हो रही है।