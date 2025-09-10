दबंग के 15 साल: सलमान खान स्टारर फिल्म के गाने आज भी है यादगार

सुपरस्टार सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग ने आज से 15 साल पहले दर्शकों को सिर्फ उनका सुपरस्टार कॉप चुलबुल पांडे ही नहीं दिया, बल्कि जबरदस्त साउंडट्रैक भी दिया जो आज भी दिलों में जिंदा हैं। दबंग के गाने चाहे रोमांस हो या हाई-एनर्जी बीट्स से भरे वह यादगार बन गए।

हालांकि, असली जादू था सलमान खान की वो करिश्माई मौजूदगी का जिसने फिल्म के हर गाने को खास बना दिया। ऐसे में आइए उन गानों पर नजर डालते हैं जो कल्चरल माइलस्टोन बन गए और उन्हें कैसे सलमान खान ने आइकॉनिक बना दिया।

1. तेरे मस्त मस्त दो नैन राहत फतेह अली खान द्वारा गाया गया रोमांटिक ट्रैक उनकी आवाज में दिल छू लेता है, लेकिन सच कहें तो सलमान खान ने स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी से जान फूंक दी है। गाने में सोनाक्षी सिन्हा को मनाते हुए सलमान अपने चार्म और दिल धड़काने वाले एक्सप्रेशन से पुराने बॉलीवुड रोमांस का एहसास कराते हैं। गाने में सलमान ने चुलबुल की मस्ती और प्यार को बैलेंस किया है, ऐसे में यह गाना दर्शक आज भी बेहद पसंद करते हैं।

2. हुड हुड दबंग फिल्म का एंथम सॉन्ग हुड हुड दबंग चुलबुल पांडे की दुनिया से दर्शकों को रूबरू कराता है। लेकिन सलमान के ट्रेडमार्क स्वैग, झुके हुए शेड्स, मस्ती भरी स्माइल और सबसे जरूरी अब लेजेंड बन चुका बेल्ट डांस स्टेप ने इसे हमेशा के लिए क्लासिक बना दिया है। इस तरह से यह सिर्फ एक गाना नहीं रहा बल्कि यह सलमान का देश के सबसे बड़े मास हीरो के रूप में प्रभाव जमाने का अंदाज बन गया।

3. मुन्नी बदनाम हुई मुन्नी बदनाम हुई गाने में मलाइका अरोड़ा ने जबरदस्त एनर्जी जोड़ी, लेकिन असल मज़ा सलमान खान की स्टाइल ने दर्शकों को दिया। उनके मस्तीभरे एक्सप्रेशन, कमाल के मूव्स और मलाइका के साथ स्क्रीन पर खूबसूरत केमिस्ट्री ने मुन्नी बदनाम हुई को सिर्फ आइटम सॉन्ग नहीं, बल्कि देशभर में सनसनी बना दिया। गाने में सलमान को ज्यादा डांस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनकी पलक झपकाने और शरारती नजरों में ही सारी मस्ती जैसे समा गई थी।

4. हमका पीनी है 'हमका पीनी है' एक देहाती और हाई-एनर्जी गाना है। यह गाना फिल्म के छोटे शहर के फ्लेवर को दिखाता है। लेकिन एक बार फिर, यह सलमान ही थे जिन्होंने इस गाने को शानदार बना दिया। ​सलमान के हाथ में ड्रिंक, बिंदास अंदाज और बेफ़िक्र डांस ने इस गाने को चुलबुल पांडे के वाइल्ड अंदाज का गवाह बना दिया था। जिस तरह से सलमान ने इस गाने में परफॉर्म किया था, उससे किरदार और सुपरस्टार के बीच की लाइन धुंधली पड़ गई थी। ऐसे में दर्शक गाने में सिर्फ चुलबुल को नहीं देख रहे थे, वे सलमान का जश्न मना रहे थे।

5. चोरी किया रे जिया सोनाक्षी सिन्हा के साथ रोमांटिक गाने चोरी किया रे जिया में चुलबुल पांडे का कोमल और प्यार वाला अंदाज नजर आता है। सलमान की केमिस्ट्री ने गाने को खास बना दिया। उनकी मुस्कान, हल्के इशारे और साथ रहने का अहसास गाने में गर्मजोशी भरता है। यह गाना फिल्म की जबरदस्त एनर्जी के साथ बैलेंस बनाता है और सलमान की नरमी और चार्म खूबसूरती से पेश करता है।