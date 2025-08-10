दिल चाहता है की रिलीज को हुए 24 साल पूरे, प्यार, दोस्ती और खुद की खोज की बेहतरीन कहानी

Biodata Maker

, रविवार, 10 अगस्त 2025 (12:19 IST)
फिल्म 'दिल चाहता है' की रिलीज को 24 साल पूरे हो गए है। इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया था। फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस हुई, ये क्लासिक फिल्म दोस्ती और मॉडर्न सिटी लाइफ का सार एक अलग तारीख से दिखती है।
 
इस माइलस्टोन का जश्न मनाने के लिए, एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक गर्मजोशी सेवभरा पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें दर्शकों पर फिल्म के कभी ना मिटने वाले प्रभाव का सम्मान किया गया है।
 
2001 में रिलीज़ हुई ‘दिल चाहता है’ में आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और प्रीति जिंटा जैसी टैलेंटेड कास्ट थी। इस फिल्म ने हमें आकाश, समीर और सिद्धार्थ से मिलवाया, जो 2000 के दशक की शुरुआत के ऐसे किरदार थे, जो उस समय के युवाओं की उम्मीदों, सपनों और संघर्षों को फिल्म के जरिए दर्शा रहे थे।
 
अपनी नई कहानी, स्मार्ट डायलॉग्स और शंकर-एहसान-लॉय के यादगार म्यूजिक के साथ, यह फिल्म जल्द ही एक कल्चरल हिट बन गई, जिसने पूरे देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। प्यार, दोस्ती और खुद की खोज का इसका चित्रण आज भी, 23 साल बाद भी रिलेट करने वाला है, जो इसे एक टाइमलेस क्लासिक बनाता है।
 
इस फिल्म के जरिए एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बॉलीवुड में कहानियों को कहने के तरीके को बदल दिया और भविष्य की फ़िल्मों के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट किया है। पिछले 20 सालों में एक्सेल ने कई फ़िल्में बनाई हैं, जिन्हें क्रिटिक्स और ऑडियंसेज दोनों ने बेहद पसंद किया है।
 
दिल को छू लेने वाली ‘ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा’ से लेकर जॉनर-डिफाइनिंग ‘गली बॉय’ तक, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने लगातार इंडियन सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। उनकी दूसरी फ़िल्में, जैसे ‘डॉन 2’ और ‘गोल्ड’ ने भी बॉक्स ऑफ़िस पर काफ़ी धूम मचाई है और ग्लोबल लेवल पर 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है।
 

