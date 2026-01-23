पद्मावत में रणवीर सिंह के आइकॉनिक खिलजी के 8 साल: धुरंधर के हमजा कैसे बढ़ा रहे इस विरासत को आगे

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (17:16 IST)

पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी बनकर रणवीर सिंह ने जब दर्शकों को दहला दिया था। इस फिल्म की रिलीज को 8 साल हो चुके हैं। अब धुरंधर में हमज़ा के रूप में वह एक बार फिर अपनी विरासत को नए अंदाज़ में आगे बढ़ा रहे हैं। दो किरदार, दो अलग-अलग दुनिया और एक ऐसा अभिनेता, जो हर बार स्क्रीन पर छा जाना जानता है।

आइए समझते हैं कि खिलजी क्यों आज भी आइकॉनिक है और हमज़ा कैसे दिलों और बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बना रहा है।

1. लुक: बर्बर शाही अंदाज़ बनाम सधा हुआ रौब अलाउद्दीन खिलजी के रूप में रणवीर के लंबे बाल, आंखों में काजल और खून से सना कवच एक खौफनाक शाही व्यक्तित्व दिखाते थे। खिलजी खतरनाक और बेकाबू लगता था।

वहीं हमज़ा पूरी तरह संयम का प्रतीक है। उसका सख्त और साधा हुआ लुक, लेयर्ड जैकेट्स और पाकिस्तानी पहनावा ऐसे इंसान को दिखाता है, जिसे डर पैदा करने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं। जहां खिलजी अराजकता से राज करता था, वहीं हमज़ा नियंत्रण से।

2. डायलॉग डिलीवरी: दहाड़ बनाम ठंडी चेतावनी खिलजी के संवाद तेज़ और विस्फोटक थे—अचानक हंसी, गुस्से के दौरे और डरावनी चुप्पियां। हर शब्द खतरे की तरह लगता था।

हमज़ा मुश्किल से आवाज़ ऊंची करता है। उसके संवाद शांत लेकिन बेहद असरदार होते हैं, जो साबित करते हैं कि सन्नाटा भी दहाड़ से ज्यादा डरावना हो सकता है।

3. आंखें: पागलपन बनाम चालाकी खिलजी की आंखों में सनक, भूख और क्रूरता झलकती थी। वह हमेशा दुनिया से लड़ता हुआ लगता था।

हमज़ा की नजरें शांत लेकिन ज्यादा खतरनाक हैं। हर नज़र में सोच और रणनीति छिपी होती है, जिससे वह बाकी सब से कई कदम आगे दिखाई देता है।

4. बॉडी लैंग्वेज: बेकाबू बनाम संतुलित खिलजी के हाव-भाव जंगली थे—अचानक हरकतें, जोरदार ठहाके और हिंसक अंदाज़।

हमज़ा जासूस जैसी सटीकता के साथ चलता है। हर कदम नपा-तुला और हर एक्शन सोच-समझकर किया गया लगता है।

5. एनर्जी: आग बनाम ठंडा फौलाद खिलजी की एनर्जी उग्र और विस्फोटक थी। हर सीन में उसका खौफ महसूस होता था।

हमज़ा की एनर्जी शांत, ठंडी और धारदार है। वह स्क्रीन को जलाता नहीं, बल्कि जमा देता है—यह दिखाते हुए कि संयम, गुस्से से कहीं ज्यादा डर पैदा कर सकता है।

6. जासूस बनाम विजेता: खामोश वार बनाम खुला राज खिलजी एक शासक था, जो खुली लड़ाई, खून-खराबे और ताकत के दम पर जीतता था। उसकी ताकत दिखावटी और डराने वाली थी।

हमज़ा परछाइयों में काम करता है। एक जासूस के रूप में उसकी ताकत चुपचाप घुसपैठ, दिमाग और खामोशी में है। वह अपने आने का ऐलान नहीं करता, बल्कि सिस्टम को धीरे-धीरे तोड़ देता है।

कुल मिलाकर, खिलजी ने रणवीर सिंह को इतिहास में अमर बना दिया, और अब हमज़ा दिखा रहा है कि वह इस विरासत को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं।