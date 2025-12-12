83 साल की उम्र में काम के दबाव में अमिताभ बच्चन का शरीर देने लगा जवाब! एक गलती के लिए मांगनी पड़ी फैंस से माफी!

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। अमिताभ नियमित ब्लॉग पर लिखते और ट्वीट भी करते हैं। वह सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी 'एक्सटेंडेड फैमिली' बताते हैं।

हालांकि बढ़ती उम्र के साथ अमिताभ का शरीर और दिमाग जवाब दे रहा है। ऐसा खुद बिग बी का कहना है। हाल ही में अमिताभ ने एक गलती के लिए अपने फैंस से माफी मांगी है। उन्होंने बताया कि वे आजकल 12 घंटे से अधिक काम कर रहे हैं। उनका वर्क शेड्यूल इतना डिमांडिंग है कि एक पूरी रात उन्होंने काम किया। इस चक्कर में एक बेहद जरूरी काम भूल गए।

अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, सुबह साढ़े 5 बजे तक काम कर रहा था। भूल गया था कि ब्लॉग का भई काम रहता है। बहुत सारे लोगों को जवाब भी देना बचा है। इसलिए मैं उसके लिए माफी मांगता हूं और बुरा भी लग रहा है। लेकिन मैं अपने EF (एक्सटेंडेड फैमिली) के लिए बुरा बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हूं तो इंसान ही।

इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'जिस युद्ध को लड़ना होता है, उसकी चर्चा न करना ही युद्ध का पहला नियम है।'

बीते दिनों अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग में लिखा था कि लगातार काम करने की वजह से उनका शरीर थक चुका है और मन किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उन्होंने लिखा था, 'बीते दिनों की यादें अभी भी ताजा हैं। शरीर और मन बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा। काम करने का मन नहीं पर कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन।'