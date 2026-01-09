Biodata Maker

वैलेंटाइन वीक में डर और रोमांस का तड़का लगाने आ रहे आदर्श गौरव–शनाया कपूर, 'तू या मैं' का टीजर रिलीज

, शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (16:56 IST)
वैलेंटाइन वीक को आमतौर पर रोमांटिक फिल्मों का सीज़न माना जाता है, लेकिन साल 2026 में यह ट्रेंड बदलने जा रहा है। निर्देशक बेजय नांबियार की अपकमिंग सर्वाइवल थ्रिलर 'तू या मैं' का टीज़र रिलीज़ हो चुका है, जो यह साफ संकेत देता है कि इस बार प्यार के साथ डर भी बराबर का हिस्सा होगा। 
 
फिल्म में आदर्श गौरव और शनाया कपूर पहली बार एक साथ नज़र आएंगे और उनका यह फ्रेश पेयर दर्शकों के लिए एक बिल्कुल अलग अनुभव लेकर आ रहा है। करीब एक साल पहले सामने आए टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो ने ही फिल्म को लेकर अच्छी-खासी चर्चा पैदा कर दी थी। अब रिलीज़ हुए टीज़र ने उस एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। 
 
टीज़र की शुरुआत दो कंटेंट क्रिएटर्स से होती है, जो अलग-अलग सोच, बैकग्राउंड और पर्सनैलिटी से आते हैं। एक को नए अनुभव और एडवेंचर की तलाश है, तो दूसरा क्लाउट और कंटेंट के पीछे भागता दिखता है। दोनों का साथ आना शुरुआत में एक मज़ेदार कोलैबोरेशन लगता है, लेकिन हालात उस वक्त पलट जाते हैं जब उनका सामना एक खतरनाक मगरमच्छ से होता है।
 
टीज़र में दिखाया गया सर्वाइवल एलिमेंट कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। जंगल, पानी और अनजान खतरे के बीच फंसे ये दोनों किरदार सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक-दूसरे पर भरोसा करने की जंग भी लड़ते नज़र आते हैं। यही वह मोड़ है, जहां रोमांस, डर और थ्रिल एक साथ टकराते हैं। दर्शक आखिरी पल तक यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह जोड़ी इस जानलेवा स्थिति से बच पाएगी या नहीं।
 
‘तू या मैं’ की सबसे बड़ी खासियत इसका न्यू-एज ट्रीटमेंट है। फिल्म आज के डिजिटल युग के युवाओं से सीधे जुड़ती है, जहां कंटेंट, फेम और सोशल मीडिया लाइफ का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बेजय नांबियार की पहचान हमेशा से ही डार्क, इंटेंस और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा रही है, और इस फिल्म में भी वही स्टाइल झलकता है।
 
फिल्म का निर्माण आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने Colour Yellow के बैनर तले किया है, जबकि विनोद भानुशाली और कमलेश भानुशाली की Bhanushali Studios Limited भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। दमदार स्टारकास्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट और अलग जॉनर के साथ ‘तू या मैं’ को वैलेंटाइन वीक की सबसे हटकर रिलीज़ माना जा रहा है। यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। 

