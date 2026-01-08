Festival Posters

भाई फैसल संग खराब रिश्तों पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- परिवार से कैसे लड़ सकते हैं?

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (17:10 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने बीते दिनों अपने परिवार और भाई पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके रिश्ता तोड़ दिया था। फैसल ने आरोप लगाया था कि उन्हें पागल करार दे दिया गया था। उन्हें गलत दवाएं दी जाती थीं और उनका पूरा कंट्रोल आमिर खान ने अपने हाथों में ले लिया था। 
 
अब आमिर खान ने अपने भाई फैसल संग झगड़े पर बात की है। आमिर ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में भाई फैसल संग सालों से खराब रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। आमिर खान ने कहा कि 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'मेला' की असफलता का उनके भाई की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा था। 
 
आमिर खान ने कहा, हर फिल्म मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हम किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं। लेकिन जब उसमें असफल होते हैं, तो बहुत दुख होता है। मेला में पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की थी, इसलिए फ्लॉप होना सभी के लिए निराशाजनक और दुखद रहा। 
 
भाई संग खराब रिश्ते पर आमिर ने कहा, क्या करें? यही मेरी किस्मत है। आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने परिवार से कैसे लड़ सकते हैं? मेला की असफलता ने मुझ पर काफी गहरा असर डाला। यह फैसल के लिए तो मुश्किल था ही, साथ ही मेरे लिए भी। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी कोई भी फिल्म अपनी पूरी क्षमता तक न पहुंच पाए। 
 
बता दें कि फिल्म 'मेला' का निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया था। इस फिल्म के फ्लॉप होने के लिए धर्मेश ने आमिर खान को जिम्मेदार ठहराया था। इस फिल्म के जरिए आमिर ने अपने भाई फैसल को बॉलीवुड में लॉन्च भी किया था। 

