आमिर खान ने बताई 'सितारे जमीन पर' की सफलता की वजह, बोले- हमेशा से कहानी पर भरोसा करता हूं...

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (11:33 IST)
आमिर खान वाकई उन सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफल फिल्में दी हैं। वे उन कुछ कलाकारों में शामिल हैं जिनका काम सिर्फ़ कमर्शियल अपील से आगे जाता है और हमेशा दर्शकों को पूरा मनोरंजन देता है। आज के समय में जहाँ सिर्फ़ बड़े पैमाने पर बनी, भारी-भरकम फ़िल्में ही सिनेमाघरों में छाई रहती हैं।
 
वहीं आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' ने खेल बदल दिया है और अपनी दमदार कहानी के साथ ब्लॉकबस्टर बन गई है। ऐसे ने अब इसी बारे में आमिर खान ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में खुलकर बात की है।
 
webdunia
जब आमिर खान हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में पहुंचे, तो उनसे पूछा गया, 'आपका सितारे जमीन पर' के साथ साल बहुत अच्छा गया। आजकल थिएटर्स में दर्शकों को लाना मुश्किल हो रहा है। सबको लगता है कि OTT पर आएगी तो वहीं देख लेंगे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि थिएटर में वही फ़िल्म चलती है जो बहुत बड़ी एक्शन फ़िल्म हो, सुपरहीरो वाली हो, बड़ी और शानदार लगे। इन सब बातों के बीच आपकी फ़िल्म सितारे ज़मीन पर 260 करोड़ का बिज़नेस करके पूरी तरह गेम-चेंजर बन गई। 
 
इस पर आमिर खान ने जवाब दिया, यह मेरे लिए बहुत हिम्मत देने वाली बात है, क्योंकि मैं हमेशा से कहानी पर भरोसा करता हूं। मेरा मानना है कि किसी भी जॉनर की फ़िल्म हो, एक्शन या थ्रिलर उसमें अच्छी कहानी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लेकिन यह नहीं बदलता कि लोग कहानी से जुड़ते हैं। मेरे लिए तो यह मेरे काम की सबसे बुनियादी बात है।
 
इससे पहले जब उनसे पूछा गया, सितारे ज़मीन पर के लिए ऐसा कौन-सा तारीफ भरा कमेंट मिला जिसने आपको सच में हैरान कर दिया? तो उन्होंने कहा, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं देखना बहुत भावुक करने वाला था। खासकर वे लोग जो किसी दिक्कत से गुज़र रहे हैं, जो न्यूरोएटिपिकल हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनके परिवार वालों की प्रतिक्रिया, माता-पिता, भाई-बहनों की ख़ुशी…यह सब देखना बहुत दिल छू लेने वाला था। 
 
आमिर ने कहा, मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी ने इस फ़िल्म को सच में अपना लिया और यह देखना बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही, मुझे यह भी बहुत ख़ुशी हुई कि फ़िल्म दुनिया भर के आम दर्शकों से भी जुड़ पाई।
 
webdunia
इसके अलावा, आमिर खान ने सितारे ज़मीन पर जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म दी और कमर्शियल सिनेमा की चलती हुई सोच के ठीक उलट जाकर काम किया। उन्होंने 2025 में इंडस्ट्री में एक बदलाव ला दिया और यह भरोसा मजबूत किया कि सिनेमा एक अनुभव है, सिर्फ़ कंटेंट नहीं। उन्होंने इंडस्ट्री के बाकी लोगों से अलग रास्ता चुना और यह साबित कर दिया कि यह रास्ता भी सफल हो सकता है।
 
आमिर खान के पास आगे भी काफ़ी मज़ेदार फ़िल्में हैं। हाल ही में उन्होंने हैप्पी पटेल की घोषणा की है, जो उनके अपने बैनर आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत बन रही है। इसके साथ ही वे अपने प्रोडक्शन हाउस से ' लाहौर 1947' ला रहे हैं, जिसका निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं।
 

