आमिर खान प्रोडक्शंस के 25 साल पूरे, ऑस्कर से लेकर बॉक्स ऑफिस तक के शानदार सफर पर डालें एक नजर

अगर भारतीय सिनेमा में किसी प्रोडक्शन हाउस ने अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है, तो वह आमिर खान का 'आमिर खान प्रोडक्शंस' है, जो अब अपने 25 साल पूरे कर चुका है। यह बैनर अपनी सार्थक, मनोरंजक और असरदार कहानी कहने के लिए जाना जाता है और इसने लगातार ऐसी फिल्में दी हैं जो भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ी हैं।

इन 25 वर्षों में आमिर खान प्रोडक्शंस ने न सिर्फ नए टैलेंट को मौका दिया है, बल्कि अलग और अनोखी कहानियों को भी आगे बढ़ाया है। इसने भारतीय सिनेमा के विकास में अहम भूमिका निभाई है और मॉडर्न फिल्ममेकिंग को एक नई दिशा दी है।

इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को आलोचकों की सराहना भी मिली है और बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता हासिल हुई है। साथ ही, इन फिल्मों ने भारतीय कहानी कहने को वैश्विक पहचान दिलाने में भी मदद की है। अब 25 साल पूरे होने पर आमिर खान प्रोडक्शंस अपनी उस यात्रा का जश्न मना रहा है, जो रचनात्मकता, उत्कृष्टता और प्रभावशाली कहानियों के जुनून से भरी रही है, जो लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में बनी रहती हैं।

डेब्यू प्रोडक्शन जिसने हासिल की वैश्विक पहचान आमिर खान प्रोडक्शंस ने 2001 में फिल्म ‘लगान’ के साथ एक ऐतिहासिक शुरुआत की थी। आमिर खान और एक मजबूत कलाकारों की टीम से सजी यह फिल्म अपनी दमदार कहानी और वैश्विक अपील के कारण भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर बन गई।

इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर नामांकन भी मिला और यह ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली तीसरी भारतीय फिल्म बनी। खास बात यह है कि किसी भी अन्य भारतीय प्रोडक्शन हाउस ने अपनी पहली ही फिल्म के साथ ऐसा मुकाम हासिल नहीं किया है। आज भी ‘लगान’ भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है।

फिल्मों के जरिए अंतरराष्ट्रीय पहचान सिर्फ एक फिल्म ही नहीं, बल्कि कई फिल्मों ने आमिर खान प्रोडक्शंस को वैश्विक पहचान दिलाई है। समय-समय पर इस बैनर ने ‘लगान’, ‘तारे ज़मीन पर’, ‘पीपली लाइव’ और ‘दंगल’ जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही गई फिल्में दी हैं। इन फिल्मों ने साबित किया है कि यह प्रोडक्शन हाउस अलग-अलग जॉनर में ऐसी कहानियां पेश करता है जो दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ती हैं।

वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचना इस बैनर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ‘दंगल’ ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों गीता और बबीता फोगाट की असल जिंदगी से प्रेरित यह फिल्म आमिर खान के दमदार अभिनय के साथ पेश की गई थी। इसकी कहानी ने दुनियाभर के दर्शकों को प्रभावित किया और इसे जबरदस्त सराहना मिली।





आमिर खान प्रोडक्शंस की कई फिल्मों को भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री के रूप में चुना गया है। अपने डेब्यू फिल्म ‘लगान’ से लेकर हालिया चर्चित फिल्म ‘लापता लेडीज़’ (2024) तक, इस बैनर ने लगातार ऐसी कहानियां पेश की हैं जिन्हें न सिर्फ देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान और सराहना मिली है।

नए टैलेंट को मौका देने और बढ़ावा देने की परंपरा आमिर खान प्रोडक्शंस ने हमेशा नए और उभरते टैलेंट को सपोर्ट किया है और फिल्ममेकर्स, राइटर्स और कलाकारों को अपनी कहानियां सामने लाने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है। इस बैनर ने कई नए क्रिएटिव वॉइसेज़ को मौका दिया, जिनमें से कई आज इंडस्ट्री के जाने-माने नाम बन चुके हैं।