आमिर खान प्रोडक्शंस ने रिलीज किया 'हैप्पी पटेल' का जबरदस्त रोमांटिक गाना 'चांटा तेरा'

The film Happy Patel

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 5 जनवरी 2026 (15:41 IST)
आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी आने वाली और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का नया गाना 'चांटा तेरा' रिलीज कर दिया है। वीर दास और मिथिला पालकर पर फिल्माया गया यह हटके डुएट अपने मज़ेदार और अलग अंदाज़ के साथ फिल्म के मूड से पूरी तरह मेल खाता है।
 
आम तौर पर बॉलीवुड के लव सॉन्ग्स में बड़े-बड़े इशारे और ड्रामेटिक बातें होती हैं, लेकिन ‘चांटा तेरा’ इससे बिल्कुल अलग है। यह गाना प्यार को उसके सबसे आसान और अपने जैसे अंदाज़ में दिखाता है। खूबसूरती से फिल्माया गया यह गीत छोटे-छोटे जज़्बात, हल्की-फुल्की नोकझोंक और सादगी भरे प्यार को पकड़ता है, जो इसे देखने में भी मज़ेदार बनाता है। 
 
वीर दास और मिथिला पालकर के बीच की केमिस्ट्री बेहद नैचुरल लगती है, जिससे गाने में अपनापन के साथ गर्माहट आ जाती है। यह गाना आईपी सिंह और नुपूर खेडकर ने गाया है, जिनकी आवाज़ें एक-दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से मेल खाती हैं। 
 
हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का ट्रेलर मस्ती को एक नए लेवल पर ले जाता है। भरपूर कॉमेडी से भरे इस ट्रेलर में कई मज़ेदार और हटके पल देखने को मिलते हैं, जो एक पूरी तरह एंटरटेनिंग फिल्म का वादा करते हैं। डायरेक्टर और एक्टर दोनों रूपों में वीर दास अपनी अलग तरह की चुलबुली कॉमेडी लेकर आए हैं, जो दर्शकों को खूब हंसाने वाली है। एनर्जी, चार्म और यूथफुल वाइब से भरपूर यह ट्रेलर फिल्म की रिलीज़ को लेकर उत्साह और भी बढ़ा देता है।
 
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास ने किया है। फिल्म में मोना सिंह, शारिब हाशमी और मिथिला पालकर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों रखी अलग-अलग प्रार्थना सभा

