आमिर खान प्रोडक्शंस की ‘सितारों के सितारे’ डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (11:32 IST)
आमिर खान की 'सितारे जमीन पर', जो साल 2007 की तारे जमीन पर की एक भावनात्मक कड़ी मानी जा रही है, ने ज़बरदस्त सफलता हासिल की। फिल्म की संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली कहानी, आमिर खान के साथ 10 नए कलाकारों की सच्ची और प्रभावशाली परफॉर्मेंस ने दर्शकों को गहराई से जोड़ा। 
 
इसी बड़ी सफलता को खास बनाने के लिए मेकर्स ने सितारों के सितारे नाम की एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की, जिसे शानीब बख्शी ने निर्देशित किया है। यह डॉक्यूमेंट्री सितारे जमीन पर के “सितारों” के पीछे की असली कहानियों को सामने लाती है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे माता-पिता अपने बच्चों की बीमारी की सच्चाई से जूझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी हकीकत के साथ एक खुशहाल और उम्मीद से भरी ज़िंदगी बनाते हैं। 
 
अब आमिर खान प्रोडक्शंस ने ऐलान किया है कि यह डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त देखी जा सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें और समझ सकें कि हर चमकते “सितारे” के पीछे एक ऐसा माता-पिता होता है, जिसने भरोसा किया, साथ दिया और मजबूती से खड़ा रहा।
 
इसकी घोषणा करते हुए प्रोडक्शन हाउस ने लिखा, हर चमकते सितारे के पीछे एक ऐसे माता-पिता होता है, जिसने हमेशा अपने बच्चे पर भरोसा किया और उसका साथ दिया। दिल को छू लेने वाली डॉक्यूमेंट्री ‘सितारों के सितारे’ अब यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त देखें।
 
मजबूत वर्ड ऑफ माउथ और दर्शकों के भरपूर प्यार के साथ सितारे ज़मीन पर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और आसानी से ब्लॉकबस्टर बन गई। लेकिन आमिर खान ने फिल्म की यात्रा को यहीं खत्म नहीं होने दिया। पारंपरिक रिलीज़ के रास्ते से हटते हुए उन्होंने इस स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा को “जनता का थिएटर” पहल के तहत यूट्यूब पर पेश किया, जहां इसे सिर्फ 100 रुपए में देखा जा सकता है। 
 
थिएटर से निकलकर सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कहानी और भी ज्यादा दिलों से जुड़े और बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचे। आमिर खान प्रोडक्शंस ने गर्व के साथ 10 नए उभरते सितारों को दर्शकों के सामने पेश किया है।
 
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी सितारे जमीन पर में आमिर खान और जेनेलिया डिसूज़ा मुख्य भूमिकाओं में नज़र आते हैं, साथ ही फिल्म में 10 नए उभरते कलाकार भी शामिल हैं। इसके गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं और संगीत शंकर-एहसान लॉय ने दिया है। फिल्म की कहानी दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। 
 

