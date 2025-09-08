Festival Posters

आमिर खान की 'रंगीला' को 30 साल पूरे, ये 5 वजहें फिल्म को बनाती है वॉचलिस्ट में मस्ट

WD Entertainment Desk

सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (10:58 IST)
आमिर खान की फिल्म 'रंगीला' को रिलीज हुए 30 साल पूरे हो गए हैं। अपनी 30वीं एनिवर्सरी का जश्न मनाते हुए, रंगीला आज भी इंडियन सिनेमा की एक सबसे पसंदीदा क्लासिक फिल्म बनी हुई है। यह फिल्म आमिर खान को उनके सबसे यादगार किरदारों में से एक में दिखती है, जो उनकी वर्सेटिलिटी और चार्म को हाईलाइट करती है।
 
आमिर खान का मुन्ना का किरदार और फिल्म की बेहतरीन स्टोरीटेलिंग, एक्टिंग, और म्यूजिक ने रंगीला को सालों से दर्शकों का फेवरेट बना रखा है। चाहे आप इसे दोबारा देख रहे हों या पहली बार, यहाँ पाँच वजह हैं कि क्यों रंगीला आपकी वॉचलिस्ट में हमेशा रहने की है हकदार। 
 
आमिर खान का पसंदीदा किरदार 
रंगीला में आमिर खान की एक्टिंग न सिर्फ दिल को छूने वाली है, बल्कि लंबे समय तक याद रहने वाली भी है। मुन्ना के किरदार में, जो एक प्यारा और बड़े दिल वाला शख्स है, उनकी अद्भुत एक्टिंग स्किल्स सामने आती हैं और वे सच्चे इमोशंस और करिश्मे के जरिए दर्शकों से गहराई से जुड़ते हैं। इस भूमिका के बारे में एक मजेदार सच यह है कि आमिर खान ने रंगीला के लिए अपने टपोरी किरदार को निखारने के लिए मुंबई की झुग्गियों में समय बिताया था।
 
कॉमेडी और ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण
रंगीला में कॉमेडी और ड्रामा का बहुत अच्छा मिश्रण है, जिससे यह एक ऐसी फिल्म बन गई है जो देखने में मजेदार होने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर करती है। मुन्ना और मिली का किरदार जिसे उर्मिला मातोंडकर ने निभाया है, के बीच में हल्के-फुल्के और मजेदार पलों से इंटेंस और इमोशनल सीन्स में हुए बदलाव दर्शकों को किरदारों और कहानी के साथ बांधे रखते हैं।
 
आइकॉनिक परफॉर्मेंस
फिल्म में पूरी कास्ट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आमिर खान का किरदार खास तौर पर आइकॉनिक और टाइमलेस है। मुन्ना के किरदार में ह्यूमर, चार्म और गहराई जोड़ने के इनके टेलेंट ने उनकी एक्टिंग को यादगार बना दिया है।
 
टाइमलेस स्टोरी टेलिंग
रंगीला की कहानी रिलीज़ होने के कई साल बाद भी दिलचस्प है। सपने, प्यार और मनोरंजन उद्योग में संघर्ष के इसके विषय आज भी दर्शकों से जुड़ते हैं, जो इसे एक क्लासिक फ़िल्म बनाता है।
 
यादगार म्यूजिक
रंगीला का कभी ना भूलने वाला साउंडट्रैक, जिसमें ए.आर. रहमान का म्यूजिक है, जो फिल्म की थीम से पूरी तरह मेल खाता है। जीवंत 'रंगीला रे' से लेकर भावपूर्ण 'तन्हा तन्हा' तक के आकर्षक और यादगार गाने फिल्म को और भी बेहतर बनाते हैं और क्लासिक हिट बन गए हैं।

