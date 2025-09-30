35 महिला किरदार निभाने वाले भाभीजी घर पर हैं फेम आसिफ बोले– मेरे लिए किरदार मायने रखता है, जेंडर नहीं

टीवी शो भाभीजी घर पर हैं के विभूति नारायण मिश्रा यानी आसिफ शेख भारतीय टेलीविजन के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अब तक 350 से ज्यादा किरदार निभाए हैं। इनमें से 35 से अधिक किरदार महिला भूमिकाओं के रहे हैं, जिन्हें उन्होंने बड़े सहज अंदाज़ में निभाया।

महिला किरदार निभाने का अनुभव आसिफ शेख का कहना है कि उनके लिए किरदार का जेंडर मायने नहीं रखता, बल्कि क्राफ्ट मायने रखता है। उन्होंने बताया कि महिला किरदार निभाना आसान नहीं होता। मेकअप, कॉस्ट्यूम और गेटअप में घंटों लग जाते हैं। एक ट्रैक की शूटिंग के लिए तो उन्हें ढाई घंटे तक तैयारी करनी पड़ी थी।

किरदार गढ़ने की प्रक्रिया आसिफ शेख ने बताया कि किसी भी किरदार को निभाने से पहले वे टीम के साथ रिसर्च करते हैं। किरदार का स्केच तैयार किया जाता है, फिर कॉस्ट्यूम और मेकअप के बाद भाषा, रवैया और बॉडी लैंग्वेज तय होती है। इसके बाद ही वे रोल में उतरते हैं। उनका मानना है कि यही प्रोसेस उन्हें अलग-अलग किरदारों को असली रंग देने में मदद करता है।





‘क्राफ्ट से बनती है पहचान’ आसिफ शेख ने साफ कहा कि चाहे पुरुष किरदार हो या महिला, उनके लिए सबसे जरूरी है उसे सच्चाई और ईमानदारी से निभाना। यही वजह है कि दर्शक उनके हर किरदार को पसंद करते हैं और उन्हें टेलीविजन का ‘परफॉर्मेंस किंग’ कहा जाता है।